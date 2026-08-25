Addio a Dolly Parton regina del Country e icona di libertà 

L’America e il mondo intero piange Dolly Parton, cantante e attrice statunitense, considerata l’icona della musica country, morta ieri all’età di 80 anni. Era malata da tempo. La notizia è stata diffusa via social dai familiari. Pochi giorni fa aveva annunciato un musical per il suo compleanno e un museo dedicato a lei. Regina del genere per quasi sei decenni, vinse 11 Grammy e vendette oltre 100 milioni di dischi con brani come “Jolene” e “I Will Always Love You”. Bryan Seaver, suo nipote, in un video pubblicato sui social, ha annunciato la morte della zia, come da lei chiesto. «È un onore misto a orgoglio e grande tristezza, ma la tristezza è con noi e non con Dolly. Ma Dolly adesso è nella luce e nella braccia di Gesù». E ha continuato: «Ha aperto le porte per generazione di cantanti, musicisti e sognatori di qualsiasi continente. Grazie al suo esempio crediamo che tutto sia possibile, non ha mai visto una porta che non poteva aprire. Le porte che ha aperto hanno cambiato la storia». Donald Trump su Truth: «È una perdita enorme per milioni di persone. Non c'è mai stata, né mai ci sarà, un'altra come lei. In suo onore, dispongo che la bandiera americana venga abbassata a mezz’asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana».

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