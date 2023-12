Addio a Delors, padre dell’Unione europea  

«Non ho rimpianti», ma «non dico che avevo ragione». Jacques Delors, ex presidente della Commissione europea, tra i padri dell’Euro e del mercato unico, morto ieri all’età di 98 anni, lasciò questo testamento politico in un’intervista a Le Point nel 2021. Nato a Parigi nel 1925 in un ambiente cattolico, Delors ricoprì la carica di ministro dell’Economia con il presidente François Mitterrand (1981-1984) prima di approdare a Bruxelles segnando un’epoca nel Vecchio continente. Qui rimase a capo della Commissione dal 1985 al 1995, svolgendo tre mandati consecutivi (caso unico finora) durante i quali venne istituito il mercato unico, riformata la politica agricola comune e firmati l’Atto unico europeo, gli accordi di Schengen e il Trattato di Maastricht, che istituì l’Unione europea, avviando l’unione economica e monetaria che porterà all’euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA