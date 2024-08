Addio a Del Turco, l’ultimo segretario Psi  

Ottaviano Del Turco è morto a 79 anni nella notte tra il 23 e il 24 agosto. L’ex presidente della Regione Abruzzo, e in precedenza numero due della Cgil e ultimo segretario del Psi, si è spento nella sua casa in provincia dell’Aquila, a Collelongo. Per Del Turco, cordoglio e attestati di stima.

«Profondo dispiacere» l’ha espresso il presidente del Senato, Ignazio La Russa, per la scomparsa di una «figura di spicco della politica italiana». Del Turco è stato un uomo che ha vissuto tante vite. A cominciare da quella da sindacalista: è il ‘68 quando entra nella federazione dei metalmeccanici, la Fiom, mentre nell'83 diventa il vicesegretario, prima con Luciano Lama e Antonio Pizzinato, poi con Bruno Trentin. Negli anni '90 comincia la sua vita da politico. Nel 2005 diventa governatore. Nel 2008 lascia per il coinvolgimento in un’inchiesta sulla gestione della sanità. Verrà assolto da quasi tutte le accuse. «Del Turco è stato vittima della mala giustizia», l’ha salutato su X Matteo Renzi.

