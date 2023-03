Addio a Del Rio, avvocato e imprenditore 

Del Rio è stato forse l’avvocato d’affari più importante e più controverso della Sardegna. Qualcuno lo considera custode riservato dei segreti societari e delle acquisizioni immobiliari (e non soltanto) della Cagliari più in vista.

L’avvocato Giuseppe Del Rio, per tutti Peppetto, è morto nella sua casa all’età di 87 anni. Una vita intensa, la sua: arcinoto in città e in tutta l’Isola, dove ha attraversato numerose vicende giudiziarie, si era fatto conoscere anche all’estero per aver gestito importanti business e per essere stato al vertice di colossi societari.

Amava le cravatte, le camicie sartoriali, le auto e le belle donne. Si è formato nello studio londinese di Charles Forte. A lungo ha guidato il Forte Village di Santa Margherita di Pula.Uomo di punta dell’immobiliarista Cabassi, è stato l’amministratore del colosso Bastogi.

Passione hotel

Ha posseduto l’hotel Mediterraneo dei tempi d’oro e ha realizzato Palazzo Doglio, molto prima che diventasse un hotel.La trattativa era il suo pezzo forte, insieme con la conoscenza degli snodi burocratici e degli incroci bancari e finanziari. Solcò anche i cieli di Quirra con gli incaricati della realizzazione di Eurodisney. Non se ne fece niente. Famose le sue tavolate allo Scoglio e nei locali più alla moda della Sardegna smeraldina.

Il ricordo

È stato considerato a lungo tra i più abili imprenditori e uomini d’affari dell’Isola sia nel settore immobiliare che in quello turistico. «Una persona di alto livello, una mente illuminata, sempre una spanna sopra gli altri», così lo definisce Piergiorgio Massidda, medico, esponente di Forza Italia della prima ora ed ex parlamentare. «È stato sempre un protagonista in tutti i campi ed era amato e odiato allo stesso modo. Lo definivano un affarista nel senso deleterio del termine ma a mio avviso lo era nel senso più positivo e sapeva dare buoni consigli», aggiunge. «Non aveva un carattere facile, era forte e non amava chi si appiattiva su posizioni comode». Massidda racconta un aneddoto: «Quando entrai in politica mi disse che non avrei fatto carriera perché non ero abbastanza scaltro rispetto ad altri miei colleghi. Lo rividi anni dopo e mi disse di essersi sbagliato: «Sei l’eccezione che conferma la regola ma non cambio idea suoi tuoi colleghi».

