Addio a Deiana, direttore generale della Regione  

Si è spento ieri Giovanni Deiana, direttore generale della presidenza della Regione molto apprezzato. Aveva 58 anni. La morte nell’hospice dello Zonchello, al termine di una lunga malattia. Grande competenza, brillante preparazione, alto profilo istituzionale. Deiana era tutto questo già prima di approdare negli incarichi in Regione. A Nuoro era stato al vertice della macchina amministrativa della Provincia. È stato anche consigliere comunale del Pd dal 2010 al 2015. «Una grande perdita, era una persona seria e onesta e uno studioso con una competenza giuridico-amministrativa ineguagliabile», ricorda l’allora collega di partito e ora presidente dell’Isre, Leonardo Moro. Il Pd di Nuoro ricorda «la dedizione ai valori della partecipazione democratica e del bene comune».

Deiana lascia la moglie e tre figli che lo ricordano con parole di profonda fede, la stessa che lui professava nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore dove oggi alle 10 si svolgeranno i funerali. La tumulazione a Mamoiada domani, alle 9.30.

RIPRODUZIONE RISERVATA