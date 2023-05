Addio a Daniela Zedda che immortalava l’anima della gente 

Come abbia fatto a convivere con uno zaino pesantissimo, carico di macchine fotografiche, obiettivi e zoom di varie grandezze, è quasi un mistero. Lei così piccina e minuta. Ma tanto curiosa da essere in Sardegna, senza tema di smentita, la fotografa per eccellenza. La ritrattista più brava a catturare l’essenza più intima di scrittori, giornalisti, musicisti, artisti, attori e persino di politici (ma non tutti). Capace, con delicatezza e determinazione, di entrare in sintonia con l’animo umano. Di fronte ai suoi scatti chiunque lasciava scivolare via la propria maschera per mostrarle il volto più sincero, mentre lei spesso si riparava dietro occhialoni da sole. Daniela Zedda da ieri non c’è più. La sua Nikon non fa più click. Una malattia l’ha strappata alla vita a soli 64 anni. Se ne è andata in un letto d’ospedale dove ha ricevuto le ultime cure. Lascia un figlio, Riccardo Spignesi, giovane collaboratore de L’Unione Sarda, e il compagno Mauro Luccarini.

Come abbia fatto a convivere con uno zaino pesantissimo, carico di macchine fotografiche, obiettivi e zoom di varie grandezze, è quasi un mistero. Lei così piccina e minuta. Ma tanto curiosa da essere in Sardegna, senza tema di smentita, la fotografa per eccellenza. La ritrattista più brava a catturare l’essenza più intima di scrittori, giornalisti, musicisti, artisti, attori e persino di politici (ma non tutti). Capace, con delicatezza e determinazione, di entrare in sintonia con l’animo umano. Di fronte ai suoi scatti chiunque lasciava scivolare via la propria maschera per mostrarle il volto più sincero, mentre lei spesso si riparava dietro occhialoni da sole. Daniela Zedda da ieri non c’è più. La sua Nikon non fa più click. Una malattia l’ha strappata alla vita a soli 64 anni. Se ne è andata in un letto d’ospedale dove ha ricevuto le ultime cure. Lascia un figlio, Riccardo Spignesi, giovane collaboratore de L’Unione Sarda, e il compagno Mauro Luccarini.

L’arte, la cronaca

È l’intero mondo della cultura a piangere la sua morte. Sin dagli anni Ottanta non c’è concerto musicale, festival letterario, spettacolo teatrale che non sia stato raccontato dalle immagini di Daniela Zedda. E da sempre i suoi scatti hanno descritto ai lettori de L’Unione Sarda gli avvenimenti e i protagonisti principali della vita culturale isolana. Negli ultimi anni una strettissima collaborazione con Antonio e Patrizia Marras l’ha portata a fermare con le sue immagini il mondo della moda e dell’arte dello stilista algherese.

“Donna Sarda”

Tanti, tantissimi i riconoscimenti, le mostre, le pubblicazioni che hanno costellato la sua carriera. Nel 2016 anche le Lioness Club conferiscono a Daniela Zedda il prestigioso premio “Donna sarda” dell’anno. Mentre il suo ultimo lavoro fotografico-letterario è un libro dedicato alla sua città, un viaggio speciale dentro la città: “111 luoghi di Cagliari che devi proprio scoprire”, realizzato insieme all’amico Sergio Benoni. Abituata a stare sotto il palco, a proteggersi dietro la macchina fotografica Daniela Zedda si è sempre raccontata poco. Ha lasciato che fosse la sua arte a parlare attraverso scatti riconoscibilissimi tra mille, merito della sua sensibilità e di una dote rara: l’istinto psicologico. Tra le sue intuizioni più celebri ritrarre gli ospiti del festival letterario di Gavoi dentro le case del paese «dove ci sono le cementine più belle della Sardegna», amava ripetere, «e perché nel contesto domestico anche un premio Nobel si rilassa e si lascia andare».

I suoi segreti

Prima di fare un ritratto «osservo le linee del viso perché tutti i volti hanno due metà, per capire in quale misura e con quale modalità emerge l’una rispetto all’altra, positiva e negativa». Era forse questo per lei il segreto, lei che non amava essere fotografata o ripresa in video. Ma che ha sempre suggerito di «stampare le foto alle quali si è più affezionati, altrimenti ci si dimentica». Il mondo della cultura non si dimenticherà mai di Daniela Zedda, della sua pazienza fotografica e di quel suo sorriso coinvolgente che negli ultimi anni l’ha accompagnata sul sellino di una bici elettrica tra le vie cagliaritane. Sempre con lo zaino sulle spalle. Il funerale oggi alle 14.30 al cimitero di San Michele a Cagliari.

