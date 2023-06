Addio a Cormac McCarthy, il genio schivo 

Aveva 89 anni Cormac McCarthy, lo scrittore e sceneggiatore statunitense scomparso ieri a Santa Fe. Era uno degli autori più amati del pubblico di tutto il mondo, padre di libri straordinari come “La strada” (che gli è valso il premio Pulitzer nel 2007), “Meridiano di sangue” (1985), “Suttree” (2009) e “Non è un paese per vecchi” (2005). Era un personaggio particolare, schivo, totalmente avulso dai salotti letterali delle grandi metropoli, dalle presenze in tv. Per McCarthy, aveva confidato, la giornata perfetta consisteva «nello starmene seduto in una stanza con un po’ di fogli bianchi: questo è il paradiso».

Una visione della vita e del mondo particolare, come quella che emerge dalle pagine che ci ha lasciato: un genere di scrittura spesso cupo, crudo, al limite dell’orror, apocalittico, con descrizioni memorabili: quasi sceneggiature già pronte per diventare film, come è accaduto per diversi suoi capolavori, “La Strada” e “Non è un paese per vecchi” dei fratelli Coen. Sul solco della grande tradizione letteraria americana: l’inarrivabile Mark Twain, Herman Melville e William Faulkner, per citare alcuni.

Travagliata la sua vita familiare: due matrimoni falliti, diversi traslochi tra Rhode Island, Knoxville, l’Europa, il Tennesse , quindi Il Texas (el Paso) e Tesuque, nel New Mexico. In questo ambiente coltivò una serie di libri western, un genere che secondo lui era interessante perché, diceva, «nel mondo gli Stati Uniti sono conosciuti, oltre che per la Coca cola, per gli indiani e i cowboy». Western ma anche thriller: “Non è un paese per vecchi”, forse il più conosciuto al grande pubblico, si svolge tra Texas e Messico, ma nel 1980, al crocevia del narcotraffico ed è un libro che trasmette una tensione divorante, dominato da una brutalità assoluta, per quanto sempre descritta in tono asciutto, quasi da cronista. Importante nella sua produzione anche la trilogia “Cavalli selvaggi, “Oltre il confine” e “Città della pianura”.

Un autore amatissimo anche in Italia, dove i suoi libri spesso sono stati tra i più venduti.

Cormac McCarthy ci lascia un romanzo incompiuto, “The Passenger” e un messaggio sul quale riflettere: «La vita è bella anche quando sembra brutta. E dovremmo apprezzarla di più. Dovremmo essere riconoscenti. Non so a chi, ma dobbiamo essere riconoscenti per ciò che abbiamo».

