Addio a Corda, un alfiere democristiano  

Da qualche anno non usciva più di casa. Le sue condizioni di salute gli avevano suggerito di ritirarsi a vita privata. Ieri pomeriggio Benvenuto Corda ha concesso l’ultimo respiro, all’età di 85 anni. Tra gli anni Ottanta e Novanta era stato consigliere regionale. Inossidabile cuore democristiano, Corda vantava una forte amicizia con Angelo Rojch. Con lui Corda finì nel tritacarne dell’operazione Leccio, tramite la quale l’allora procuratore della Repubblica di Lanusei, Maria Del Savio, ipotizzò un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa nei corsi di formazione professionale. Il processo finì con la dichiarazione di non colpevolezza per tutti. Originario di Tertenia, sposato e padre di quattro figli, a metà anni Sessanta fu uno dei primi operai della Cartiera di Arbatax. Dopodiché fu fondatore e primo segretario della Cisl Ogliastra, ma ancor prima lo fu a Nuoro. I funerali verranno celebrati oggi pomeriggio a San Giorgio. (ro. se.)

