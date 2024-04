Addio a Congiu, poliziotto e partigiano 

Addio al nonnino ultracentenario Mario Congiu: gli mancavano 37 giorni per raggiungere il traguardo dei 107 anni. Se ne è andato all’alba del giorno di Pasqua. Ieri mattina si sono svolti i funerali nella chiesa di San Paolo.

Mario Congiu ha prestato servizio per molti anni nella questura di Nuoro. Era originario di Villaputzu, dove era nato il 7 maggio del 1917, ma da tempo risiedeva in città. Era entrato nell’Esercito nel 1938 e vi è rimasto fino al 1943. In tempi tanto difficili, segnati dalla seconda guerra mondiale, era stato mandato per tre mesi in Albania, quindi era tornato in Italia, in servizio al confine francese. Poi, assieme ai tedeschi, alle dipendenze del generale Messe aveva partecipato alla guerra in Russia. Una volta tornato, dal 1943 al 1945, era stato partigiano: nome di battaglia Tris. Nel 1945 si era arruolato in polizia. Ha frequentato il primo corso a Nettuno.

Nella questura di Nuoro ha operato come motociclista e anche come autista del prefetto. Era appuntato e cavaliere. Nonostante l’età era arzillo: leggeva sempre la rivista “Fiamme d’oro”, un quotidiano sardo e amava fare i cruciverba.

L’Anps (Associazione nazionale della polizia di Stato) ha partecipato in forma ufficiale alla messa funebre di ieri mattina a San Paolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA