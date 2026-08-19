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Tortolì.
20 agosto 2026 alle 00:16

Addio a Congiu, avvocato gentiluomo 

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Alcuni anni fa era diventato ostaggio di una malattia neurodegenerativa che, pian piano, gli ha distrutto la memoria, il pensiero e l’autonomia. Marco Congiu si è spento all’età di 66 anni. Apprezzato avvocato di Tortolì, iscritto al Foro di Lanusei, era il marito di Giovannina Busia, segretaria comunale in pensione dallo scorso luglio, e padre di Francesco, un ragazzo speciale.

Vito Cofano, presidente dell’Ordine degli avvocati ogliastrini, lo ricorda con affetto: «Marco è stato un avvocato brillante, ma soprattutto una persona straordinaria. Chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il suo cammino, in aula o nei corridoi del Tribunale, ne ricorda la profonda umanità. Per lui, prima di ogni fascicolo o questione legale, veniva sempre la persona. Era un collega leale, generoso, sempre pronto a dare un consiglio spassionato o a regalare un sorriso sincero, anche nelle giornate più complesse della nostra professione».

Cofano ricorda come il collega avesse affrontato la malattia con «immensa dignità e coraggio». Le toghe sono vicine ai familiari: «A nome mio e di tutto il Foro, che oggi perde un vero uomo perbene, stringiamo in un forte e affettuoso abbraccio la sua famiglia».

I funerali di Congiu si svolgeranno oggi pomeriggio alle 17.30 nella chiesa di San Giuseppe. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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