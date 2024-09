Addio a Colomo fotografo e scrittore 

Accusava da alcuni giorni un malessere. Lunedì notte è andato a letto nella sua casa di Nuoro, ma il fotografo e scrittore Salvatore Colomo non si è più svegliato. Se ne è andato a 70 anni, in silenzio, nel sonno, lasciando a tutti un patrimonio unico di immagini e racconti delle bellezze della Sardegna.

Lui ha riunito in tante pubblicazioni le bellezze naturalistiche che lo avevano folgorato e convinto a dedicarsi all’arte dell’immagine catturata per sempre con un obbiettivo, ma anche alle tradizioni, come il carnevale di Samugheo. Un repertorio fotografico sconfinato, che tra digitale ed analogico, supera il milione di immagini uniche e lo ha portato anche a creare la casa editrice Archivio Fotografico Sardo, con la quale ha realizzato libri di geografia per le scuole, volumi con itinerari turistici in varie lingue. Ieri a tarda serata ancora da definire il giorno del funerale.

