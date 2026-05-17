Addio a Cogliolo, salvò la società con Riva e gli orrù 

Cagliari e il Cagliari hanno dato l’addio, in questi giorni, a Carlo Cogliolo, uno dei personaggi fondamentali nella salvezza della società dal fallimento alla fine degli anni ‘80. Rimasto supertifoso della squadra rossoblù, ieri è stato ricordato allo stadio. Queste le parole del figlio Corrado: «Mio padre Carlo era noto come “su geometra”, nel lavoro si è sempre distinto per impegno e rispetto nei confronti di collaboratori. L’amore per il Cagliari era talmente profondo al punto che due delle tappe del viaggio di nozze con la sua amata Paola furono Livorno e Torino, città dove “casualmente” il Cagliari giocava due incontri di Coppa Italia. Era in luna di miele con mia madre, che – ammetto – accettò con difficoltà questa deviazione». «Lo legava a Gigi Riva – dice Corrado Cogliolo – un rapporto di amicizia e ammirazione. Negli anni in cui, con una cordata di imprenditori, rilevò il Cagliari, andava in trasferta con Gigi. La sua morte fu per mio padre un colpo durissimo, ricordo perfettamente quel momento, l’unico in cui io abbia visto le lacrime rigare il volto di mio padre. Noi figli abbiamo deciso di posare un mazzo di fiori nella sua poltroncina allo stadio, per ricordare una persona che oltre ad aver profondamente amato il Cagliari, diede un importante contributo in un momento delicato della storia del club». (e.p.)

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