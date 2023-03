Addio a Citto Maselli che ha fatto grande il ‘900 

Aveva 92 anni Francesco Maselli e la sua vita è stata un viaggio nel secolo che lo ha visto protagonista. Che Maselli detto Citto avesse nel sangue la vocazione dell'organizzatore oltre a quella dell'artista, i suoi genitori lo scoprirono subito. Nato a Roma il 9 dicembre 1930, a 14 anni, in piena occupazione nazista, si distingueva già alla testa dell'unione degli studenti italiani per sostenere i movimenti di liberazione.

Figlio di un critico d'arte, respira in casa letteratura e arte, incontra ospiti illustri che presto lo spingono a partecipare alle lotte del Partito comunista. A guerra finita lascia il liceo classico, dove ha incontrato un'amica e una compagna di battaglie politiche come Luciana Castellina, si iscrive al Pci e nel 1949 prende il diploma del Centro Sperimentale di Cinematografia, fondato da Luigi Chiarini che poi lo assumerà come assistente alla regia. Ma è con Michelangelo Antonioni che conosce davvero il set, aiuto regista nel documentario “L’amorosa menzogna” del 1948. Tra l'elettrico Citto (ben presto tutti lo conosceranno così) e il pensoso regista ferrarese si stabilisce una corrente di simpatia e empatia artistica che li terrà insieme, con alterne vicende, per tutta la vita. Lavora alla sceneggiatura del film d'esordio di Antonioni “Cronaca di un amore” (1950) e poi a “La signora senza camelie” 3 anni dopo.

Intanto si fa le ossa con una serie di memorabili documentari, a cominciare da “Bagnaia paese italiano” del ‘49, arrivando anche al Festival di Cannes con “Bambini” del ‘51 per il quale ottiene la collaborazione di Giorgio Bassani. Il 1953 è per lui un anno di svolta: dirige l'episodio “Storia di Caterina” per il film “Amori in città” ideato da Cesare Zavattini e collabora con Luchino Visconti al film collettivo “Siamo donne” nell'episodio con Anna Magnani. Sempre Visconti gli presenta Goliarda Sapienza (che sarà la sua compagna per anni) e garantisce per lui aiutandolo a strappare il primo contratto per un lungometraggio: è “Gli sbandati”, diretto ad appena 23 anni nel ‘55 e subito invitato alla Mostra di Venezia dove Maselli si afferma come una delle più belle sorprese del momento (e che, anni, dopo, nel clima infuocato del ‘68, rivoluzionerà).

In quella stagione lussureggiante di talenti sono però ferree le regole dei gruppi intellettuali e non corre buon sangue tra Antonioni e Visconti. Così la rottura tra Citto e Michelangelo è brutale. I due, che si sfidavano in gare di velocità notturne ed erano al centro di infuocate discussioni estetiche, non si parleranno per anni. Intanto Maselli torna sul set: “La donna del giorno", “I delfini”, “Gli indifferenti”, “Fai in fretta ad uccidermi… ho freddo” con Monica Vitti e Jean Sorel), “Ruba al prossimo tuo” con Claudia Cardinale e Rock Hudson.

Affascinante per la sua eleganza naturale, martellante nelladialettica, seducente nel rapporto personale e pragmatico nella trattativa politica, Francesco Maselli è stato davvero un uomo del ‘900, capace però di vedere oltre: basta guardare una delle sue fotografie per trovarvi un talento futuribile che non ha mai avuto paura del nuovo.