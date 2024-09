Addio a Cece Poli, campione d’Italia Gran difensore, cagliaritano nel cuore 

Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera, Niccolai e Tomasini, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti e Riva. Ci potevi mettere Mancin col 3, qualche volta Brugnera lì davanti. In panchina ci andavano in due, oltre Adriano Reginato trovava posto Cesare Poli, difensore in alternativa a quei colossi, o Corrado Nastasio, attaccante coperto, oltre che da Domenghini e Gori, da un certo Riva. Era “il” Cagliari, quello Campione d’Italia, la stagione indimenticabile del 1969-70. Da ieri, quella rosa di fenomeni, quel gruppo che è dentro la nostra testa come qualcuno di famiglia, ha perso un altro pezzo. Cesare Poli, Cece per chi gli voleva bene – tutti – se ne è andato. Aveva 79 anni, non era malato, è morto in un istituto per anziani a Quartu. Era nato a Breganze, un piccolo comune della provincia di Vicenza, fra collina e pianura, la patria delle moto Laverda e dell’hockey a rotelle. Ma anche di un marchio, Diesel, così forte oggi nei negozi di moda. Poli diventa presto un calciatore, cresce nel Lanerossi Vicenza, storico club veneto acquistato nel 1953 dall’imprenditore laniero Alessandro Rossi e da qui il nome. Il difensore giovane, bellissimo e molto intelligente sul campo, diventa Cece e soprattutto cresce talmente da attirare la grande Inter. Nell’estate 1967 passa al club nerazzurro, gioca poco (17 presenze) e diventa comunque un’importante pedina di scambio per un club, quello dei Moratti, dove si vuole costruire una squadra che vinca dappertutto. Nell’estate 1969 Poli, con Angelo Domenghini e Sergio Gori, si trasferisce a Cagliari, mentre all’Inter arriva Roberto Boninsegna, spalla ingombrante di Gigi Riva.

Lo scudetto del cuore

Poli trova all’inizio la strada sbarrata, ma l’infortunio di Beppe Tomasini gli spalanca la porta dell’Amsicora e degli stadi più caldi d’Italia. Gioca undici partite, vince lo scudetto ed entra nella storia del calcio. Nella stagione successiva, diventa praticamente un titolare, gioca 24 partite nel campionato dei rimpianti, è un elemento di peso anche nel gruppo, dove lega soprattutto con Albertosi e Bruugnera. «Un ottimo difensore, un jolly, grande terzino ma aveva anche il passo e la testa del centrocampista, sapeva fare tutto, sostituiva chiunque», così lo ricorda Tomasini, uno dei pochi che andava a trovarlo, «ci siamo visti di recente, non mi risulta stesse male».

Poli torna a Milano, sponda Inter, che lo gira subito al Vicenza. Nell’estate del 1973 torna a Cagliari, dove gioca 48 partite in due stagioni. La sua carriera si interrompe a trent’anni, rottura del tendine d’Achille, in una stagione tormentata da cambi in panchina e dall’assenza prolungata del condottiero Riva. Da giocatore, frequentava il bar dei Cardia, in via Pergolesi, abituale ritrovo di diversi rossoblù dell’epoca.

A Cagliari

Poli si ferma a Cagliari, la sua vita è qui e la Sardegna lo ha rapito, come tanti altri suoi colleghi. Entra nel commercio dei mobili, lavoratore stimato e molto rispettato, i contatti con il Veneto lo favoriscono e presto la sua attività si espande in tutta l’Isola. «Polemico? Mai, magari gli piaceva la discussione, ma era un uomo dolce, meraviglioso, rispettoso», racconta il giornalista Giorgio Ariu, che nel 2010 fece l’impresa di riunire la squadra del 1970, nessuno escluso, attorno a un tavolo, «un veneto con la parlata facile, un rappresentante di mobili molto amato. Rispetto ad altri, non gli piaceva sfoggiare il titolo di campione, non lo ostentava. Addio a un grande uomo».

