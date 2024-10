Addio a Casa Olla, ennesima ferita 

«Una grave perdita per tutta la città».All’indomani della notizia della chiusura il 31 ottobre di Casa Olla, diventata negli ultimi nove anni un polo culturale di eccellenza, associazioni e commercianti si dicono preoccupati per le sorti di via Porcu, già fortemente in crisi per la chiusura negli ultimi anni di tantissimi negozi.E poi c’è tristezza perché proprio nella domus al centro della via dello shopping, artisti e artigiani avevano trovato un solido punto di riferimento. Ma ormai non si torna indietro, come spiegato nei giorni scorsi dai gestori Mary Porta e Sergio Piludu che non riescono più ad affrontare le spese di gestione .

Le associazioni

«L’improvvisa chiusura di Casa Olla è una notizia che mi ha procurato un grande dispiacere e rammarico», commenta il presidente dell’associazione culturale Genti Arrubia Enrico Frau, «dispiacere perché chiude un luogo di cultura di grande livello; rammarico perché una realtà economica e commerciale importante viene a mancare nella via storicamente centrale della città. La nostra associazione si può dire che sia nata a Casa Olla in concomitanza con la gestione da parte di Mary e Sergio. Abbiamo sempre trovato in loro una professionalità e una corresponsione culturale, unita ad una speciale capacità di accoglienza nell’organizzazione delle manifestazioni; tanto da poter dire che questo ha aggiunto sempre un valore in più a tutte le nostre iniziative».

Parole di stima e di dispiacere sono anche quelle del vice presidente di Sette Note e più e presidente della Consulta delle associazioni quartesi Alessandro Passera: «La chiusura fa clamore in una città che ha fame di eventi e a questa fame Sergio e Mary hanno sempre risposto con testardaggine, sfidando il sonno culturale a cui eravamo abituati». Una sera a Casa Olla, aggiunge, «voleva dire godere di un luogo della memoria gestito con gusto e cura, partecipare a tantissime iniziative di grande spessore o popolari. In questi nove anni Casa Olla è stata un mondo che ha dato prova di come la cultura e le sue tante declinazioni possano e debbano trovare posto nel quotidiano».

Gli operatori

A commentare la chiusura del polo culturale è anche il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta: «Un simbolo della città pregiatissimo anche dal punto di vista architettonico, chiude i battenti e questo non può non dispiacere. Casa Olla è stata un punto di riferimento per gli eventi, la cultura, la musica dal vivo, per un anno anche sede di un infopoint dell’associazione turistica».

Dalla domus di via Porcu sono passati anche tanti artigiani come Sara Paolucci, in arte Furighedda: «Sono molto dispiaciuta, anche per l’affetto che provo per chi l’ha gestita in questi nove anni. Ci avevano già paventato questa decisione ma abbiamo sperato fino all’ultimo che non fosse così. Sappiamo che tenteranno una nuova avventura e ci auguriamo che Quartu possa presto riavere il suo polo culturale». Poco distante c’è la galleria del regista Giovanni Coda: «Casa Olla che chiude è un indubbio colpo anche per via Porcu. Ci dispiace perché era un punto di riferimento per tanti artisti».

