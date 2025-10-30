Addio a Carlo Dore, avvocato gentiluomo 

Anteporre gli interessi altrui a quelli personali. La missione di Carlo Dore era quasi impossibile, ma dopo decenni trascorsi a Cagliari come rappresentante del Foro, politico ed esponente dell’associazionismo antifascista, si può certo dire completata con successo. Ecco perché alla notizia della sua morte, arrivata ieri a 86 anni, in molti non hanno potuto che esprimere un sincero cordoglio alla famiglia di colui che per la città era molto di più di un avvocato.

Un gentiluomo, prima di tutto. Apprezzato da avversari politici, negli anni in cui è stato seduto sia sugli scranni del consiglio comunale che in quello regionale, ma anche dai colleghi in tribunale. Senza dimenticare i tanti che lo hanno conosciuto come apprezzato scrittore di articoli giuridici e saggi sull’antifascismo e addirittura fondatore della squadra di calcio degli avvocati di Cagliari.

Il ricordo

Insomma: «Una vita piena e dedicata al prossimo. Senza rimpianti e soprattutto senza secondi fini», conferma il figlio Giovanni, orgoglioso di aver seguito con successo le orme del padre sia come avvocato che come politico. Un’esistenza che di certo Carlo Dore ha trascorso «con tutta la passione possibile, senza volere la via più facile per il successo o la carriera, ma cercando sempre quella per il meglio della collettività».

Una vita di interessi

Per anni l’agenda dell’avvocato-gentiluomo non ha avuto uno spiraglio libero. Nato nel 1939, laureato in Giurisprudenza nel 1963, ha iniziato a esercitare l’anno successivo passando al ruolo di Cassazionista nel 1979. Ma fuori dalle aule di tribunale gli impegni si rincorrevano. Prima come componente del comitato di direzione della “Rivista Giuridica Sarda”, del quale è stato artefice di oltre 120 pubblicazioni, poi come autore di libri e saggi dedicati spesso all’antifascismo, causa talmente a lui cara da aver accettato, nel 2006, la carica di presidente regionale dell’Anppia, l’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

«Ruolo che ha svolto per quasi venti anni con passione e sacrificio», racconta il suo successore Alberto Bocchetta.

“Passione” come parola d’ordine da usare sempre e ovunque. Anche tra i banchi del consiglio comunale (tra il 1994 e il 1998) e regionale (dal 1999 al 2004) durante la consiliatura targata Delogu e la legislatura Cappellacci.

«Non ha mai smesso di impegnarsi per il bene della collettività», conclude il figlio Giovanni. «Con fierezza e senza rimpianti. Sempre al servizio di una città che lo ricorderà sicuramente per tutto quello che ha fatto».

