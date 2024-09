Addio a Cannas, grande make up artist 

Da trent’anni abitava a Londra, dove si era affermato come artista del make-up e degli effetti speciali. Ma Giuseppe Cannas, era un cagliaritano doc. E nella sua città è morto giovedì a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Cannas aveva 53 anni e da tre decenni lavorava stabilmente per il Royal National Theatre. Nel corso della sua carriera ha collaborato con la Disney (Il Re Leone, Hercules), col National Geographic, ed è stato in importanti set cinematografici (Matrix), lavorando a stretto contatto con registi del calibro di Sam Mendes, Mike Leigh, Katy Rudd e Danny Boyle e avendo sotto la sua cura personalità internazionali quali Gillian Anderson, Bryan Cranston, Judy Dench e Cate Blanchett. In Italia ha collaborato con le LucidoSottile, alla cui crescita ha contribuito, con l’apporto del marito, l’artista videomaker Jeremy Stewart. «È difficile accettare la sua assenza anche se so che il suo spirito, la sua innata creatività e generosità, la sua risata contagiosa resteranno sempre vivi in me e in chi lo ha conosciuto», scrive Nicola Cannas, fratello di Giuseppe, su Facebook: «Chi vorrà unirsi al ricordo di Giuseppe, come da suo desiderio, potrà partecipare alla cerimonia laica che si terrà domani alle 15,30 nella Sala del Commiato del Cimitero di San Michele».

