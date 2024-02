Addio a Cagliari, Truzzu lascerà dopo Pasqua  

Ci sono stati tempi migliori per Paolo Truzzu. Ma ieri il sindaco di Cagliari – “affondato” alle Regionali dalla sua stessa città (oltre che dal voto disgiunto della Lega, ha ricostruito l’istituto Cattaneo) – non ha rinunciato al Consiglio comunale. E nemmeno si è preso la briga di risparmiare sull’eleganza: abito blu, cravatta in pendant e camicia bianca. Gli immancabili occhiali e il cellulare in mano. Con i suoi si era già visto; con gli avversari del centrosinistra no, ma tutti hanno capito il momento. Nessun capannello vicino. Niente abbracci, nemmeno di consolazione.

Decisione collegiale

Dopo l’appello ad avvio di seduta, a Palazzo Bacaredda arriva subito la pausa. Per ordine del sindaco. Viene convocata la conferenza dei capigruppo. Truzzu chiede il da farsi, visto che lui andrà a occupare uno scranno del Consiglio regionale. Da leader dell’opposizione. Quindi dovrà abbandonare la fascia tricolore. La questione posta dal primo cittadino riguarda i tempi. Truzzu lascerà dopo la proclamazione degli eletti. Tra un mesetto, è stato concordato con tutti i partiti. Tuttavia, leggi alla mano, il sindaco potrebbe andare avanti ancora per un po’, sino l'avviso di sfratto da parte della Commissione elettorale della nuova assemblea sarda. Ma Truzzu non è uno che ama i cartellini gialli. Per dimettersi non aspetterà l’ultimo giorno utile.

Ritorno alle urne

Truzzu, in ogni caso, non manderà la città al voto con largo anticipo. Le Comunali di Cagliari sono comunque previste tra maggio e giugno. Ma il Pd, che ha fiutato l’aria favorevole, non è morbido con il sindaco, pur avendo concordato con lui le tappe dell’uscita. Fabrizio Marcello, capogruppo dem a Palazzo Bacaredda, molto meno rabbuiato di Truzzu malgrado non abbia centrato l’elezione in Consiglio regionale (è il primo dei non eletti), la dice diretta: «Non è che dopo una sconfitta ci sbaracca tutto. Questa maggioranza di centrodestra ha promesso di approvare una serie di provvedimenti. Mi riferisco per esempio al Pums, il Piano della mobilità sostenibile, e poi bisognerà mettere ordine nel caos dei cantieri».

La grande questione

Già. Cagliari a Truzzu non li ha perdonati i lavori imposti dal Comune e passati sopra la testa di chi abita nei vari quartieri. I dati sono da brivido per il sindaco: Alessandra Todde, la nuova presidente della Regione, ha preso nel solo capoluogo 37.992 preferenze. Il 53 per cento. Truzzu ha raccolto 24.792 voti. Il 34,6. Sono quasi venti punti di differenza. Un divario neppure immaginato. A settembre 2022, in occasione delle Politiche, vero che Cagliari era stata una delle poche città italiane in cui FdI aveva perso. Ma il distacco tra centrodestra e centrosinistra si aggiriava intorno ai due punti, sia alla Camera che al Senato. Domenica, invece, un tracollo.

Il sindaco

Ieri Truzzu si è limitato alle incombenze istituzionali. È lui che ha illustrato i debiti fuori bilancio su cui il Consiglio comunale è stato chiamato a mettere il sigillo. Per il resto il sindaco non si è imbarcato in discorsi pubblici. Pure gli auguri agli eletti ha preferito farli privatamente, prima che la seduta iniziasse. Anche se nell’Assise di Cagliari i vinti delle urne hanno prevalso sui vincitori. I candidati, tra assessori e consiglieri, erano venti (ventuno con il sindaco). Ce l’hanno fatta in quattro: Alessandro Sorgia, Antonello Floris, Umberto Ticca e Camilla Soru. Ma facce tristi non ce n’erano. Il mancato ingresso in Aula, per quanto amaro, non è paragonabile alla sconfitta di un candidato presidente. Truzzu non ha sorriso. Lo sguardo spesso basso. Ci vorrà tempo. Ma passerà.

