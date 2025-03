Addio a buche e degrado in via Roma 

Alla fine le insistenti richieste del sindaco di Muravera Salvatore Piu sono state accolte: la Provincia del Sud Sardegna risistemerà una via Roma messa a dura prova dal traffico che si sta riversando nel centro abitato (in seguito alla chiusura della galleria S’Arrexini) con ben mezzo milione di euro. La somma, assieme ad altri 5,8 milioni di euro, è stata messa a disposizione dalla Regione e fa parte di un più ampio programma di “manutenzione della rete viaria” che comprende anche altre zone dell’Isola.

La delibera è stata firmata dal commissario liquidatore della Provincia Vincenzo Basciu su proposta dell’amministratore straordinario della porzione Città metropolitana di Cagliari, Eugenio Lai (dove, appunto, confluirà la Provincia).

I lavori

Proprio Lai ha assicurato il massimo impegno per il paese delle arance: «É una prima risposta - sottolinea - alle emergenze che sta vivendo Muravera in seguito anche alla chiusura della galleria sulla nuova 125 Var. Avevamo preso un impegno e possiamo dire che lo stiamo rispettando in pieno».

Il mezzo milione di euro consentirà di trasformare la via Roma in un tappeto da biliardo, dall’inizio (caserma della polizia stradale) alla fine (cimitero): «Riasfalteremo tutta la strada - aggiunge Lai - e rifaremo anche la segnaletica e la cartellonistica. Se poi ci sono particolari emergenze oltre il centro abitato, e cioè nel tratto della vecchia orientale che passa per San Priamo, interverremo anche lì».

I tempi

I lavori partiranno solo dopo la riapertura della galleria sulla 125 e, in ogni caso, non prima dell’estate: «Non posso dare tempi certi - conclude Lai - c’è un iter burocratico da seguire. Se tutto fila liscio i lavori saranno fatti in estate o al massimo in autunno. Lavori in collaborazione col Comune».

Il sindaco

Soddisfatto il primo cittadino di Muravera: «Avevamo chiesto un intervento importante sulla viabilità - spiega Piu - e la risposta finalmente è arrivata. Per il paese è fondamentale mettere in sicurezza una strada che sta soffrendo da quando i mezzi pesanti, in transito tra Cagliari e l’Ogliastra, percorrono la via Roma».

Ma non c’è solo via Roma: «Con i soldi del Comune - aggiunge Piu - sistemeremo le strade di via Sarrabus, quelle lungo il canale delle acque alte. Sono strade obbligatorie per chi da Cagliari viaggia in direzione Tortolì e dunque anche queste iniziano ad accusare il colpo».

Per il momento al rifacimento della segnaletica lungo la via Roma (erano scomparse persino le strisce pedonali) ci ha pensato il Comune. Da parte della Provincia del Sud Sardegna si registrano dei piccoli rattoppi ogni qualvolta si forma una buca. Opera di rattoppo che andrà avanti ancora per qualche mese. Poi - così perlomeno dovrebbe essere in base alla delibera del commissario della Provincia - la via Roma potrà di nuovo dirsi una strada bella e sicura.

RIPRODUZIONE RISERVATA