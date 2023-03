Addio a Bruno Anatra, uno storico innovatore all’Università 

Ha impresso una svolta alla ricerca storiografica. Bruno Anatra, morto a Cagliari all’età di 85 anni, è stato un innovatore per il suo lavoro sulle fonti non solo negli archivi sardi ma anche nelle biblioteche di Madrid e Barcellona. Era uno storico modernista. Al centro dei suoi interessi c’è sempre stata la Sardegna spagnola.

Nel volume dedicato all’isola dei sardi, nell’ambito della collana “Storia d’Italia” curata da Giuseppe Galasso e pubblicato dalla Utet, aveva riversato energie e slanci originali insieme a John Day e Lucetta Scaraffia. Quell’opera, sintesi del suo lungo e accurato lavoro di indagine in tanti centri di documentazione, è considerato uno scrigno di indicazioni e spunti preziosi. Era nato a Tunisi dove il padre si era trasferito per motivi di lavoro. Poi il trasferimento a Roma per compiere il percorso di formazione sino alla laurea. Il maestro Giuliano Procacci lo porta a Cagliari per insegnare “Storia moderna”. «Diventa subito sardo – spiega l’amico e collega Giancarlo Nonnoi - perché con l’Isola e con i sardi entra subito in sintonia anche se nella Capitale continua a tenere aperta la bellissima casa in piazza dell’Orologio». A Roma si era anche dedicato all’attività giornalistica con l’Unità.

«Bruno Anatra – ricorda Nonnoi – è stato un uomo di sinistra legato al Partito comunista ma poco disciplinato. Potrebbe essere definito un militante irregolare , mai dogmatico, sempre riflessivo e aperto al confronto». Tra il 1989 e il 1992 ricopre l’incarico di preside della Facoltà di Magistero. Non trascura l’impegno giornalistico: collabora con l’Unione Sarda e con Alberto Rodriguez, colonna delle pagine culturali del quotidiano nato nel 1889, si impegna per dare nuovo vigore alla rivista Rinascita sarda. «Era schivo e riservato, non amava la ribalta. Preferiva lavorare nelle aule universitarie e dentro gli archivi. È stato il punto di riferimento per tanti giovani storici che sono cresciuti tenendo fede alla sua impostazione storiografica», rammenta Nonnoi. A Cagliari ha avuto un rapporto molto stretto con la comunità degli artisti, in primis Primo Pantoli e Tonino Casula, e ha dialogato con il movimento studentesco.

