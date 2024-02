Addio a Brehme, tradito dal suo cuore 

La Germania calcistica e l’Inter piangono uno dei loro indimenticati campioni. Andreas Brehme è morto a Monaco di Baviera, a 63 anni, per un arresto cardiaco. Per i tedeschi è un’icona vincente come Paolo Rossi per gli Azzurri, in Italia ha lasciato il segno nell’Inter dei record guidata da Trapattoni.

Fu lui a segnare su rigore il gol che proprio in Italia nel 1990 regalò alla Germania il Mondiale di calcio nella finale contro l’Argentina di Diego Armando Maradona.

Ambidestro, poteva giocare sia a destra sia a sinistra. Col Bayern Monaco Baviera vinse campionato e Supercoppa di Germania e raggiunse la finale di Coppa dei Campioni nel 1988. Quell’anno passò all’Inter del presidente Ernesto Pellegrini, dove era già approdato il suo vecchio compagno Matthaus. Taciturno ma sempre sorridente, riservato, serio e gran lavoratore, con i nerazzurri nel 1988-89 vinse lo scudetto col record di punti, la Supercoppa italiana e la Coppa Uefa. «Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda», il ricordo dell’Inter che ieri sera in Champions League contro l’Atletico Madrid hanno giocato col lutto al braccio.

«La notizia è molto triste perché ci lascia una persona bellissima. Non ho avuto la fortuna di giocare con lui ma lo frequentavo quando veniva a vedere le partite, avevamo un grandissimo rapporto». Queste le parole di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter: «La notizia mi ha intristito, ci lascia una persona bella dentro, che ha fatto delle cose molto importanti per la famiglia nerazzurra. Credo che i tifosi lo ricorderanno per tutto quello che ha fatto, per il modo in cui ha difeso la maglia della nostra società».

Anche il difensore juventino Gleison Bremer ha avuto parole di affetto: «Eri l’idolo di mio papà, che ha voluto chiamarmi come te: per me resterai sempre un esempio di sportività. Ciao Andy». Il brasiliano ha postato una foto dell’ex calciatore con la Coppa del Mondo vinta con la Germania a Italia ‘90.

Il Bayern, sua squadra prima dell’Inter, si è detta sotto choc per «la morte improvvisa di Andreas. Lo terremo sempre nei nostri cuori, come campione del mondo e ancor di più come persona molto speciale. Farà sempre parte della famiglia del Bayern. Riposa in pace, caro Andi».

RIPRODUZIONE RISERVATA