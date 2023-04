Addio a Breen, fu 2° in Sardegna 

Addio all’irlandese Craig Breen, pilota ufficiale Hyundai scomparso ieri a causa di un incidente nei test in corso in Croazia in vista del 4º round del mondiale Wrc, in programma il 20-23 aprile. Al 33enne è stato fatale l’urto della parte anteriore sinistra della vettura contro un palo, illeso il navigatore James Fulton. L’ultimo lutto nel Wrc fu Michael Park, nel 2005.

Breen aveva partecipato al Rally Italia Sardegna nel 2011, 2017, 2018 e nel 2022, anno dell’ottimo 2º posto assoluto (con Paul Nagle, Ford Puma Rally1), il suo miglior risultato iridato assieme ai secondi posti in Svezia (2018, 2023), Estonia (2020, 2021) e Belgio (2021). A luglio 2022, all’Island X Prix di Teulada, aveva invece applaudito la fidanzata Tamara Molinaro, pilota di Extreme E. ( v.ch. )

