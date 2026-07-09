Addio a Bonnie Tyler, voce graffiante della musica pop-rock 

Addio alla voce graffiante di Bonnie Tyler. Il mondo della musica è in lutto per la morte a 75 anni della celebre cantante gallese, che lascia in eredità oltre mezzo secolo di successi, da It's a Heartache , a Total Eclipse of the Heart , e molti altri. Tyler - si legge sul suo sito web - è spirata «inaspettatamente» in un ospedale del Portogallo, dove era ricoverata da maggio in seguito a un'operazione d'urgenza dovuta a una perforazione intestinale.

Un intervento dopo il quale era rimasta in coma indotto per settimane, prima di uscirne a giugno. Il mese scorso la famiglia aveva diffuso un comunicato dai toni fiduciosi per annunciare il risveglio, pur rimanendo in terapia intensiva.

Nata nel 1951 a Skewen - villaggio del Galles alle cui radici è rimasta sempre attaccatissima, rivendicando una normalità di vita estranea allo star-system anche dopo aver acquisito fama internazionale - Tyler (all'anagrafe Gaynor Hopkins) divenne popolare alla fine degli anni '70. Nel corso della sua carriera, ha registrato 20 album vendendo milioni di dischi. Il suo ultimo lavoro, Only Love , era uscito nel 2026 e avrebbe dovuto fare da colonna portante dell'ennesimo tour europeo, previsto sino a fine anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA