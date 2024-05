Addio a Bonino Lai, 104 anni una colonna tra i centenari  

Lutto in paese per la scomparsa di Bonino Lai. Il nonnino di 104 anni lascia la moglie Elena, le figlie Massima e Monica e il nipote Gabriele. Un uomo da record, oltre l’età: zio Bonino era il più longevo presidente delle società dilettantistiche di calcio in Italia, (aveva ricoperto al presidenza del Perdas Calcio nella stagione 1974-75), e il più anziano dipendente di un ente locale con incarico di ufficiale del servizio anagrafe. La cultura era di casa, lettore de L’Unione Sarda, Bonino era appassionato di politica ma con lui si poteva affrontare qualsiasi argomento. Bonino lascia un grande vuoto nella comunità. I funerali si terranno oggi alle 16 nella chiesa di San Pietro. (fr.l.)

