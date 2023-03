Addio a Bisaccia, direttore dell’Accademia Belle Arti  

«Ha dedicato l'intera vita alla nostra istituzione senza risparmiare energia alcuna, in maniera instancabile», come ha scritto nel commiato l’Accademia Belle Arti Sironi di Sassari. Il siciliano Antonio Bisaccia, 58 anni, morto la notte scorsa in ospedale, era non solo direttore dell'accademia sassarese ma pure presidente della Conferenza nazionale dei direttori delle accademie italiane e - da un anno- presidente del Consiglio nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale.

Tra i tanti messaggi di cordoglio è arrivato anche quello della ministra del Mur Anna Maria Bernini: «Bisaccia è stato un interlocutore prezioso e illuminato per il Ministero dell’Università e della Ricerca. Il mondo dell’arte italiana perde un maestro, una mente acuta, un professionista di grande cultura e sensibilità che fino all’ultimo ha lavorato per sostenere e rilanciare l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica”.

A ricordarlo sono stati anche il direttore e il presidente del Conservatorio musicale di Sassari, Mario Meloni e Ivano Iai. Il sindaco di Sassari Nanni Campus si è detto rammaricato per la scomparsa che impedirà ad Antonio Bisaccia di essere presente all'imminente apertura dell’Ex Ma, l'ex mattatoio comunale ristrutturato e dato in gestione all’accademia. (gi. ma.)