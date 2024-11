Addio a Binaghi, creò la chirurgia al Santissima 

Ha lasciato un segno profondo nella medicina in Sardegna. Giuseppe Binaghi, morto all’età di 91 anni, è stato maestro e punto di riferimento per generazioni di specialisti. Nato a Cagliari, chirurgo e docente universitario, ha attraversato molte frontiere in tempi in cui si sviluppava nell’Isola l’organizzazione ospedaliera. Alla metà degli anni Settanta ha dato vita, nel ruolo di primario, al reparto di chirurgia del Santissima Trinità. Arrivava dall’ospedale di San Gavino dove era stato direttore sanitario. Con lui, due aiuti e sette assistenti. Uno degli aiuti era Michele Pietrangeli che, nel momento dell’addio, lo ricorda con affetto e rimpianto: «Per me è stato un vero maestro. Alla straordinaria competenza professionale si associavano grandi doti umane e la capacità di trasmettere valori e conoscenze. Ha fatto scuola con il suo sapere». Pietrangeli, nel 1990, ha sostituito il professor Binaghi quando il maestro, per limiti di età, ha lasciato il reparto. Giuseppe Binaghi al Santissima Trinità ha affrontato i tumori al pancreas: «Con lui – aggiunge Pietrangeli - è nata la chirurgia oncologia nel presidio di Is Mirrionis». Chi gli è stato vicino rammenta anche il senso etico: «Per le consulenze private, quando lavorava nel servizio sanitario pubblico, non ha mai chiesto una lira». L’ultimo saluto oggi alle 11.30 nella chiesa di San Giacomo.

