Addio a Bill Anders, l’astronauta di “Earthrise” 

Washington. «Siamo arrivati sin qui per esplorare la luna e la cosa più importante che abbiamo scoperto è la Terra». Con queste toccanti parole l’astronauta Bill Anders commentò la storica fotografia che scattò la vigilia di Natale del 1968 dall’Apollo 8: il nostro pianeta che come una biglia bianca e blu sorge dalla luna e si staglia nell’oscurità. Venerdì l’autore di quell’immagine iconica - che ha ispirato l’Earth day e il movimento globale per la protezione dell’ambiente - è morto nello schianto dell’aereo che stava pilotando a 90 anni suonati.

L’incidente è avvenuto nello Stato di Washington, al largo dell’isola di Jones: secondo la Federal Aviation Association, a bordo del velivolo c’era solo Anders. «Ha regalato all’umanità uno dei doni più profondi che un astronauta possa dare. Ha viaggiato fino alla soglia della luna e ci ha aiutato a vedere qualcos’altro: noi stessi», ha dichiarato il direttore della Nasa Bill Nelson. Anders ha volato nello spazio solo quella volta, la prima che un’astronave con a bordo delle persone ha lasciato l’orbita terrestre bassa. «Non avevo idea di come mettere a fuoco sia la Terra che la luna quindi ho cominciato a scattare a mitraglia», rivelò poi Anders. La foto fu chiamata “Earthrise”, gioco di parole tra alba (“sunrise”) e la parola terra.

