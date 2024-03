Addio a Biagio Arixi, poeta-scrittore Fu il principe del jet set internazionale 

Detestava la volgarità, e più della bellezza e perfino dell’amore, a cui ha dedicato migliaia di versi, amava la libertà. Di essere a modo suo, di fare come credeva.

Non sempre si riesce a rimanere fedeli a sé stessi, ma Biagio Arixi, scrittore e poeta originario di Villasor, protagonista della vita mondana romana tra gli anni Settanta e Novanta, morto ieri mattina a San Sperate, sua ultima residenza, nel corso di ottant’anni ha posto pochi limiti al desiderio di esprimersi, che ha riempito la sua vita di affetti e relazioni. L’ultimo libro, “Il portiere” (Edizioni Croce), è dell’anno scorso, ed è in cima a una pila lunghissima di pubblicazioni, tra prosa e poesia, che lo hanno reso famoso a livello internazionale, specialmente negli ultimi decenni del secolo scorso. Noto e amato da un gran numero di persone -amici, compaesani, colleghi e lettori- che sui social, dopo la notizia della sua scomparsa, gli hanno rivolto pensieri e ricordi affettuosi.

Nato a Villasor nel 1943, Arixi ha lasciato l’isola negli anni Settanta per stabilirsi a Roma, dove iniziò a curare le pubbliche relazioni di varie aziende di moda, a cominciare da Rocco Barocco, brand allora famoso, e grazie a questo ruolo conoscere, per diventarne un caro amico, i maggiori protagonisti del jet set internazionale: stilisti, imprenditori, attrici, artiste e modelle. Era ancora piccolo, racconta Arixi in un’intervista rilasciata a un periodico locale qualche anno fa, che già immaginava di attraversare il mare per raggiungere il continente: «Molti si meravigliavano del perché e di come uno come me, che viveva in un piccolo paese lontano, fosse riuscito a conoscere tutte quelle famose personalità del mondo della televisione, del cinema, dello spettacolo e della cultura». Come Gil Cagné, famoso truccatore di star internazionali, Liza Minnelli, Amanda Lear o Meryl Streep. Sapeva attrarre le persone, ed era un grande affabulatore. Con queste doti conquista le simpatie di un mondo che lo porta alla ribalta e valorizza la sua autentica passione: scrivere. È durante un’estate a Porto Cervo, mentre gestisce con Cagné quello che oggi è il Billionaire di Flavio Briatore, e allora era denominato il “Covo”, sede di lussuose feste frequentate dai vip della Costa Smeralda, che scrive “Il mago innamorato“, una fiaba di grande successo, in seguito pubblicata da Einaudi, molto amata dalla cara amica Sandra Milo. Non andrà diversamente per un altro libro di Arixi, “Figlio di vescovo”, un romanzo che all’inizio nessun editore voleva pubblicare perché parlava di omosessualità negli ambienti ecclesiastici, ma poi, grazie ad amicizie comuni, fu pubblicato da Tullio Pironti, e ricevette ottime recensioni. Segnalato in Francia da Marguerite Duras, il libro dette scandalo, ma piacque assai.

Scrivere è «un impulso privato», ed è ciò che Arixi ha voluto fare fin da piccolo, quando il suo maestro lo ha battezzato poeta. Ha composto poesie, soprattutto, ricevendo il riconoscimento di numerosi colleghi come Antonio Porta, Maria Luisa Spaziani, Dario Bellezza. Lo hanno definito “epigono” di Sandro Penna. Lascia in eredità oltre quaranta opere, e l’invito «ad agire in libertà, senza furberie e volgarità».

