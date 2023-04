Addio a Belafonte, il mito tra musica e diritti civili  

Addio a un mito della musica e dei diritti civili: Harry Belafonte, che negli anni 50 aveva sfondato le classifiche pop ma anche le barriere della razza, diventando una forza nel movimento per i diritti degli afro-americani, è morto a 96 anni nella sua casa dell'Upper West Side di Manhattan.

Nato a Harlem da genitori originari di Martinica e di Giamaica, amico da giovane di Martin Luther King e da vecchio grande oppositore di Donald Trump, Belafonte portò alla ribalta la musica caribica con canzoni come “Day-O” (The Banana Boat Song) e “Jamaica Farewell”. L’album “Calypso”, che le conteneva entrambe, fu il primo di un artista in assoluto a vendere più di un milione di copie.

Belafonte ha avuto una lunghissima vita in cui arte e attivismo politico si sono continuamente intrecciati. È stato amico di Marlon Brando e Mlk, dei Kennedy e di Nelson Mandela. Banana Boat, una delle sue canzoni più famose interpretata in Italia da Pino Daniele, Celentano e Mina, evocava i portuali del turno di notte che, dopo aver caricato la bananiera, volevano tornare a casa. Erano seguiti Matilda, Lead Man Holler e Scarlet Ribbons. Nel 1959 Harry era l'uomo di spettacolo di colore più pagato della storia, con contratti a Las Vegas, il Greek Theater di Los Angeles e, a New York, il Palace e il Waldorf Astoria. Cantava la musica dei neri e dei Caraibi, ma i suoi fan in stragrande maggioranza erano bianchi, una ambiguità che lo accompagnò a lungo nella sua carriera. Primo nero a a vincere un Emmy e il primo a sfondare a Hollywood, presto però superato da Sydney Poitier. Ma il richiamo del cinema aveva continuato a farsi sentire: Belafonte aveva interpretato se stesso nel 1992 in “The Player di Robert Altman e poi sempre con Altman aveva girato Kansas City del 1996 per cui aveva vinto un premio della critica newyorchese. Il suo ultimo ruolo nel 2018 fu in BlacKkKlansman” di Spike Lee. Bello e carismatico, si era fatto le ossa come artista all'American Negro Theater, la cui prima sede era in una cantina dell'edificio che ospita lo Schomburg.

RIPRODUZIONE RISERVATA