Addio a Beckenbauer, Kaiser del calcio 

Leader lo era anche prima di diventare per il Bayern Monaco ciò che Alfredo Di Stefano fu per il Real Madrid. Franz Beckembauer era “Kaiser” prima che lo soprannominassero così, per aver preso in pugno il gioco non soltanto del club in cui militava ma anche della nationalmannschaft , la squadra della Germania Ovest che condusse al trionfo nel Mondiale di casa, proprio a Monaco nel 1974. Quello che è morto ieri è stato innanzitutto un capo: lo è stato da calciatore, da allenatore e da dirigente, perché era nella sua natura. E, come per Vialli, mancato giusto un anno fa, la scomparsa del 78enne presidente onorario del Bayern priva il calcio di un personaggio che aveva di certo ancora qualcosa da dire.

La svolta

In un calcio che cambia, come rinunciare alle idee di chi lo aveva cambiato? Nato attaccante, poi mediano infine difensore centrale, elevò il ruolo a un livello mai visto prima. Eleganza, intelligenza, forza, tecnica: Franz aveva tutto e lo aveva in quantità sufficiente a farne un dominatore. A un passo dal firmare con il Monaco 1860, allora la prima squadra della città, il giovane figlio di un postino che lo voleva piuttosto avvocato che calciatore, scelse il Bayern e lo fece volare verso l’empireo: ammesso in Bundesliga nel 1965, campione d’Europa nel 1974. La grandezza del Bayern (che assieme a lui avviò il portiere Sepp Maier e l'attaccante Gerd Muller, non due “frilli”) è figlia della grandezza di Beckenbauer, come quella del Real cominciò con l’acquisto di Di Stefano da parte di Santiago Bernabeu.

In nazionale

I suoi due Palloni d’oro (‘72 e ‘76) incorniciano la tripletta di Johan Crujiff, con il quale si scontrò nella finale del 1974, uscendone vincitore. Coronò sul prato di casa il sogno cullato quattro anni prima e spento all’Azteca dagli azzurri: 4-3 dopo i supplementari. Se quella fu “la partita del secolo” lo si deve anche al fatto che lui restò in campo, senza sfigurare, con un braccio legato al collo dopo un infortunio. O forse al fatto che, assieme al lui, c’erano in campo tante altre leggende.

L'altro Mondiale

Lui leggenda continuò a esserlo anche dopo aver concluso (giocando nei Cosmos con Pelè) la carriera da giocatore. Da ct sollevò ancora la Coppa del mondo, stavolta a Roma, nel 1990, eguagliando la doppietta che era riuscita prima solo a Mario Zagallo. Curioso che due dei tre capaci di vincere il mondiale in campo e in panchina (Didier Deschamps faccia pure gli scongiuri...) se ne siano andati a 48 ore di distanza l’uno dall’altro.

