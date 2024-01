Addio a Annamaria Flumini, una vita per gli amici cani  

Annamaria Flumini ha vissuto due vite. Quella dedicata alla famiglia e al lavoro e una parallela con l’amore per i cani. La donna, che per un decennio ha gestito il canile di Monte Attu, è morta all’età di 74 anni, vinta da un male incurabile. Sotto la sua gestione, la struttura della zona artigianale aveva ottenuto diversi riconoscimenti di qualità da parte della Regione, che riconosceva un’attività virtuosa sul fenomeno delle adozioni. Per lunghi periodi, dopo il 2010, il canile comunale è stato tra i più virtuosi nell’Isola per numero di adozioni e di quei risultati la donna andava fiera. Ieri pomeriggio la comunità l’ha accompagnata nel suo ultimo viaggio. (ro. se.)

