«Addetto all’ambiente scaricava a mare» 

Doppio procedimento penale sul depuratore consortile di Cocciani, inchieste e processi nascono anche da uno scontro tra il Consorzio mitilicoltori di Olbia e il Cipnes (Consorzio Industriale del Nord Est). Approdano davanti al giudice i fascicoli aperti dopo le indagini del Noe di Sassari. A dicembre è fissata a Tempio la prima udienza del procedimento a carico del dirigente del Settore Ambiente del Cipnes, l’ingegnere Giovanni Maurelli. La Procura gallurese contesta la violazione (penale) di norme che regolano depurazione e smaltimento degli scarichi industriali. In particolare i carabinieri del Noe avrebbero individuato una pozzetta nascosta in prossimità del depuratore, un sorta di deviazione che consentiva lo scarico diretto in mare. Maurelli non è accusato di avere realizzato la pozzetta, ma risponde della modifica dell’impianto in quanto responsabile del depuratore consortile. Il dirigente, difeso dall’avvocato Marzio Altana, respinge le accuse. L’altro fascicolo (prossima settimana in aula) è quello a carico dei responsabili operativi dell’impianto, Alberto Greggio e Mario Pinna, e di due tecnici con posizioni marginali. L’accusa è quella di avere utilizzato un dispositivo per impedire i controlli dell’Arpas di Nuoro sull’acqua depurata e scaricata in mare. Dalla primavera del 2021 il Consorzio dei mitilicoltori guidato da Raffaele Bigi inizia a fornire dati alla Procura sulla qualità dell’acqua nel mare du Cocciani. Le coop olbiesi avevano puntano il dito sul Cipnes, sostenendo che in mare finivano liquami non trattati. Il Consorzio aveva segnalato che a causa dei liquami finiti in mare, più volte era stata sospesa la raccolta delle cozze su un’area di circa venti ettari.

