Ada Lai: «Le donne non fanno più un passo indietro» 

«La sostenibilità della famiglia. È questo ciò che manca più di tutto alle donne».

Cioè?

«Servizi che le aiutino a conciliare il lavoro con la casa, i figli, i genitori anziani, con gli impegni della quotidianità. Parlo di asili nido, doposcuola, trasporti efficienti, sgravi, bonus. E orari umani in ufficio o in fabbrica, qualunque mestiere si svolga».

Servizi inesistenti, e infatti la natalità è crollata.

«Se il sistema non è orientato verso la sostenibilità della famiglia è comprensibile che le giovani donne rinuncino a fare figli. I tempi del lavoro, della carriera, ma anche della leadership, sono quelli degli uomini; sono quelli che loro storicamente si sono cuciti addosso. Tempi che non contemplavano la famiglia, totalmente delegata alle donne».

Un carico che perlopiù non viene ancora condiviso. E le donne finiscono per lavorare il doppio degli uomini.

«Infatti cominciano a non accettare più questa disparità, non accettano più di dover per forza scegliere tra lavoro e famiglia, tra carriera e vita reale. È un movimento trasversale, un cambiamento che è già molto evidente nelle giovani generazioni».

Questa intervista con Ada Lai è nata da una chiacchierata sui recenti addii dichiarati per sfinimento da tante donne leader, da Jacinda Ardern e Nicola Sturgeon, rispettivamente primo ministro neozelandese e scozzese, a Susan Wojcicki, ceo di YouTube, alle tante amministratrici di grandi aziende. Signore che hanno presentato le dimissioni per poter ritrovare finalmente il tempo per se stesse e per la famiglia. «È così: le donne non accettano più di dover rinunciare alla vita reale e al proprio benessere. Non vogliono più sottostare ai tempi e ai ritmi del lavoro collaudati dagli uomini», dice l’assessora al Lavoro. Cagliaritana, 72 anni, laurea in Scienze politiche, un marito («Siamo insieme da mezzo secolo»), tre figli, quattro nipoti; alla carriera di dirigente dei servizi sociali del Comune (è in pensione dal 2014) ha affiancato l’impegno politico nelle file di Forza Italia. Già capo di gabinetto di Ugo Cappellacci, lo scorso dicembre è subentrata ad Alessandra Zedda alla guida dell’assessorato al Lavoro della Giunta Solinas. L’8 marzo ha annunciato un pacchetto di interventi, finanziati anche coi fondi del Pnrr, volti «a colmare gli squilibri di genere nel mercato del lavoro»: istruzione, formazione professionale, e misure dirette a sviluppare una rete di welfare, «che aiuti le lavoratrici a conciliare il lavoro con la vita personale e familiare».

Lei dice che le donne non accettano più i ritmi di lavoro e di carriera dettati dagli uomini. Le dimissioni di queste leader, però, non finiscono per incrinare le conquiste fatte nella battaglia per la parità?

«Al contrario: indicano la strada sulla quale, prima o poi, dovranno arrivare anche gli uomini. Queste dimissioni fanno notizia perché le donne leader sono ancora troppo poche».

Una rivoluzione, però, non si fa dichiarandosi stanche.

«Non credo alle rivoluzioni. Penso che i grandi cambiamenti avvengano col tempo, e la verità è che oggi, grazie alle donne, si sta avviando un nuovo modello di vita che concilia lavoro, famiglia, affetti».

Stiamo comunque parlando di privilegiate. La gran parte delle donne non possono scegliere, non possono lasciare il lavoro.

«Ma tendono comunque a cercare condizioni migliori, un orientamento che si vede soprattutto nelle giovani donne, anche in chi fa i mestieri più umili. Concetti come inclusione e sostenibilità devono entrare in tutti i lavori. Comportano servizi come scuola, trasporti, contributi economici per i figli e l’assistenza agli anziani, incentivi ai datori di lavoro che garantiscono parità di genere e conciliazione con la vita privata».

Dentro il suo ufficio, prima come dirigente del Comune e oggi come assessora, garantisce questa conciliazione ai dipendenti?

«Fermo restando l’orario di lavoro, certamente. Qualche volta, per esempio, è successo di avere in ufficio i bambini, figli di qualche dipendente, che fanno i compiti. È ciò che ritengo fondamentale: non ho mai rinunciato a seguire i miei figli e mio marito».

Lei è sempre stata la capa, decideva da sé.

«Vero, potevo scegliere. Ho avuto la fortuna di avere un lavoro appassionante, però non ho mai rinunciato alla vita reale, al tempo per la mia famiglia. Certe riunioni fissate a orari improbabili, per dire, non le ho mai accettate».

Anche nell’ambito del suo impegno politico?

«Anche. Riunioni alle 8 di sera, tirate fino a tardi. Oggi un po’ meno, ma sono sempre state la regola. Per gli uomini era normale darsi appuntamento alle 20,30. “Poi andiamo a mangiare qualcosa”. A quell’ora, dicevo, io ceno con mio marito e i miei figli. Ci si può vedere prima, no? Vale quanto detto finora: i tempi del lavoro, della carriera, e anche della politica sono stati fatti dagli uomini. E in tempi in cui lasciavano alle donne tutto il carico della casa e della famiglia. Ricordo mia madre...».

La signora Francesca Pazzaglia, moglie dell’avvocato Lino Lai, sindaco di Cagliari nell’anno dello scudetto e senatore Dc dal ‘79 all’87.

«Mia mamma lo aspettava alzata. Pensi che allora le donne non cenavano neanche aspettando i mariti. Ricordo che si arrabbiava molto per questo, anche se poi la mia era una famiglia molto unita».

Nel suo curriculum c’è scritto che ha studiato alla Sorbona di Parigi.

«Due anni, ho preso il diploma del corso di civilisation française. Sono partita a 18 anni, finito il liceo classico. Ero una ragazzina volitiva, un po’ ribelle, e scalpitavo per andare fuori. Va bene, mi disse mio padre. “Ti pago il viaggio in nave e basta: dovrai lavorare”. Ho fatto la ragazza alla pari».

Suo marito dove l’ha conosciuto?

«A Cagliari, io non avevo neanche 20 anni, lui 25. Francesco (Cicero, ex segretario generale del Comune, ndr ) era un giovane immigrato calabrese che aveva vinto il concorso per impiegati nelle biblioteche del sud. Era stato assegnato alla Sardegna e se n’è innamorato».

Perché le donne in politica sono ancora così poche?

«Forse perché dovrebbero sostenersi di più a vicenda; anche se credo che, donna o uomo, non si possa prescindere dalla preparazione. Detto questo, più donne in politica significa accelerare il cambiamento verso modelli di lavoro e di vita sostenibili».

La prima presidente donna della Sardegna sarà di destra o di sinistra?

«Di centrodestra, mi auguro. Dico di centrodestra non di destra, anche se la destra di oggi mi piace perché è moderna, aperta...».

Non così tanto.

«Alcuni esponenti non lo sono, ma la destra in generale sì. E poi, scusi, su certe esagerazioni del centrosinistra non sono d’accordo neanche io».

Per esempio?

«L’utero in affitto. Dobbiamo capire tante cose, come le reazioni future dei figli, che si chiederanno dov’è la madre».

La famiglia è fatta solo da un uomo e una donna?

«No. Sono profondamente convinta che due persone che si vogliono bene facciano famiglia. Dopodiché i figli si possono anche adottare. Io sono per il riconoscimento e la registrazione dei bambini di coppie omogenitoriali».

Va contro la linea del governo che ha imposto il divieto ai sindaci?

«Una decisione prudente. A volte le cose bisogna digerirle, capire quali sono i risvolti, con calma e senza automatismi. Però, ripeto, per prima cosa bisogna mettere al sicuro i bambini».

