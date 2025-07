Ada Lai, diario di un tempo sospeso 

Riavvolgere il nastro della memoria e tornare ai giorni duri, silenziosi e incerti della pandemia. A quel lockdown che nel 2020 ha insegnato un nuovo modo di stare con se stessi e con gli altri. A guidare il ritorno a quel periodo è Ada Lai, cagliaritana da sempre impegnata nell’attività politica (già assessora regionale), sociale e culturale, già autrice di alcuni romanzi, che torna in libreria con “Diario di un tempo sospeso”, pubblicato da Edizioni della Torre, e recentemente presentato in una piazza del Carmine che prova a rinascere.

È la storia di un percorso quotidiano immaginato oltre le mura domestiche, oltre i balconi che permettono di prendere un po’ d’aria, senza però concedere la gratificazione di un respiro profondo. Oltre quegli schermi che sono diventati l'unico strumento per sentirsi vicini. Tramite brevi video, Ada, autrice e narratrice, parla a chi, come lei, non si rassegna all'immobilità e vuole condividere la bellezza che è ancora a portata di mano. Perché le sensazioni del singolo sono le sensazioni di tutti.

Memorie

La prima volta in cui racconta la sua nuova quotidianità è il 21 marzo: il tredicesimo giorno di isolamento. “Facciamoci compagnia per qualche minuto”, dice, “un video ogni sera”. Riceve da subito un buon riscontro e dà appuntamento al giorno dopo. E così per altre 38 volte, fino al 28 maggio, quando i tempi sono maturi per ripartire. Ricorda i viaggi: dalla crociera sul Nilo alla scoperta delle meraviglie della Grecia classica. Poi in Italia, in giro per i teatri: Parma, Torino, Venezia, per un incrocio di arti che coinvolge tutti i sensi. La musica scandisce le sue giornate, così come le letture: in ogni video suggerisce il titolo di un libro.

La città

L’altro filo rosso è l’amore per Cagliari: le chiese, i monumenti, i parchi, i musei. Il ricordo amplifica il desiderio di riappropriarsi degli spazi sottratti. Il cuore trabocca di emozione quando pensa agli affetti: figli, nipoti, parenti, amici nelle loro case, in città lontane, spesso sospesi in un futuro incerto. Le pagine scorrono tra fatti privati e pubblici, entrambi presentati con un linguaggio estremamente espressivo e strutturati nell'alternanza dei piani narrativi. Il primo, in cui Ada progetta, pensa, sogna, e il secondo, in cui registra i video. I momenti si fondono nella sintonia dello stesso obiettivo: recuperare la libertà, la felicità, l'intensità della vita vera.

