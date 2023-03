Ad “Autori 2023” incontro con Maria Lidia Petrulli 

Nuovo appuntamento con la rassegna “Autori 2023”, organizzata dal sistema bibliotecario urbano cittadino con la collaborazione della cooperativa Comes. Lunedì, a partire dalle 17, la biblioteca centrale in via Dante ospiterà Maria Lidia Petrulli, che nell’occasione presenterà il suo libro “Il volo della libellula”, vincitore del premio Graffiti Narrativa e finalista dei premi letterari Kobo Writing Life 2017 (sezione inediti), Como Poesia 2019 e Ioscrittore 2018. L’iniziativa si potrà seguire anche in diretta nella pagina facebook @sistemabibliotecariourbanoquartu. A dialogare con l’autrice ci sarà Gemma Pardocchi. Maria Lidia Petrulli è medico psichiatra e psicoterapeuta. Nel libro si tratta anche il tema dell’ipocondria e degli attacchi di panico di cui soffre una delle protagoniste.

Proseguono anche le attività rivolte ai bambini. Ieri nella biblioteca circoscrizionale di Flumini in via Mar Ligure si è festeggiata con qualche giorno di anticipo la Festa del papà con un laboratorio a tema. I laboratori che proseguiranno con diversi argomenti anche nelle prossime settimane sono rivolti a tutti i bambini divisi per fasce di età. Sono gratuiti e i bimbi dovranno essere accompagnati da un adulto. (g. da.)

