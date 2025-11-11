Ad Atzara nell’universo artistico di Filippo Figari  

«Atzara non è un luogo accidentale nella biografia di Filippo Figari: soggiornò nel borgo, vi trovò ispirazione e vi confluì in una sorta di residenza creativa , che alimentò il suo racconto pittorico della Sardegna rurale», bisogna partire da queste parole, espresse dalla direttrice Cinzia Littera, per comprendere a pieno la bellissima mostra “Atzara. Il tempo di Figari 1925-1935” ospite sino al 26 dicembre al Mama, il Museo d’arte moderna e contemporanea.

Percorso

Un percorso espositivo affascinante (curato da Littera e Barbara Cadeddu di Progetto Cultura) tra le opere di uno degli indiscussi protagonisti dell’arte sarda del Novecento in occasione del centenario del suo arrivo nel paese del Mandrolisai nonché del XXV anniversario della fondazione della struttura di piazza Antonio Ortiz Echagüe. Filippo Figari (nato a Cagliari nel 1885 e morto a Roma nel 1973) unisce nel suo inconfondibile stile il realismo con elementi simbolici e decorativi, influenzato dall’Art Nouveau e dal Simbolismo. Nella mostra atzarese ci sono quattro movimenti da seguire. «L’esposizione si articola in diverse sezioni tematiche attraverso le quali è possibile ripercorrere i molteplici aspetti della produzione figariana», spiegano le curatrici. «I ritratti magistrali delle donne di Atzara e dei fratelli dell’artista. I paesaggi e le nature morte che esprimono la sua raffinata ricerca cromatica. I bozzetti e gli studi preparatori che testimoniano il rigore e la sensibilità del processo creativo. La sezione dedicata all’arte decorativa tanto cara a Figari che comprende arazzi, cassapanche, tappeti e sedie progettate dall’artista stesso». Molte delle opere provengono da collezioni private e quindi sono nuove per il grande pubblico.

Dal 1956 a oggi

Non è da sottovalutare un aspetto: «Le ultime personali di Figari in Sardegna risalgono al 1956, in occasione di due eventi espositivi significativi, gli ultimi della sua attività artistica: alla IV Mostra regionale delle arti figurative, promossa dal Centro didattico provinciale, Istituto magistrale S. Satta di Nuoro e a Cagliari all’associazione Amici del Libro, in occasione del completamento dei lavori di decorazione della Cattedrale». Ma se agli eventi espositivi del 1956 segnano tappe significative nella carriera di Figari, «ora la retrospettiva a Atzara, invece, rappresenta un momento di rilancio storico-critico dell’artista, un’occasione per ripensare la sua opera in chiave contemporanea e territoriale. Conferma non solo la qualità artistica del maestro, ma anche la sua importanza come figura che ha saputo incarnare una visione della Sardegna come soggetto dell’arte e non solo come materia folklorica». Attenzione: basterebbe una foto per motivare la visita. Quella che ritrae un uomo, una bambina e tre giovani donne, una è Alma Bucci, cantante lirica, la moglie di Filippo. Come prezioso è il documentario storico realizzato da Salvatore Antonio Demuro «che offrirà al pubblico uno sguardo intimo e approfondito sul contesto storico, artistico e personale in cui Figari operò durante quegli anni», sottolinea Littera.

