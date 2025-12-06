VaiOnline
Riforme
07 dicembre 2025 alle 00:40

Ad Atreju prove di proporzionale 

Via i collegi uninominali, alla festa FdI si disegna la legge elettorale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un proporzionale puro, con collegi allargati e non più uninominali. La cornice della legge elettorale su cui ragiona il centrodestra prende progressivamente forma, anche se l’intesa nella coalizione non c’è ancora e manca un confronto con le opposizioni. Un’occasione la potrà offrire in questi giorni Atreju, con diversi esponenti di centrosinistra sul palco: non ci sarà Elly Schlein ma non mancheranno dirigenti del Pd, oltre a leader come Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Ma fino alla conclusione della festa di FdI, fra una settimana con l’intervento di Giorgia Meloni, il dossier è sostanzialmente in standby, come assicurano più fonti: l’obiettivo della maggioranza è cercare uno sprint da gennaio.

Lo sbarramento

Finora il lavoro dietro le quinte è stato portato in avanti dagli sherpa incaricati dai leader di FdI, Lega, Forza Italia, Noi moderati e Udc. C’è un aspetto ormai condiviso, spiegano diversi parlamentari, ed è la svolta verso una formula proporzionale pura, con sbarramento al 3%, modello che sarebbe anche stato testato con una serie di simulazioni tenendo conto di vari scenari. Tra i nodi aperti nella coalizione c’è quello della soglia che fa scattare il premio di maggioranza (l’ipotesi di partenza è il 40%), e sul tavolo c’è anche l’idea della cosiddetta norma del “miglior perdente” che consentirebbe di ripescare la formazione che più si avvicina al 3% senza raggiungerlo. Nella maggioranza non tutti sono convinti, e i più scettici temono che porti a una dispersione di voti. L’alternativa, notano alcune fonti, potrebbe essere quella di concedere alle piccole formazioni dei posti nelle liste di quelle più grandi, una sorta di diritto di tribuna. Netto è invece il no di Forza Italia e Lega all’ipotesi di indicare sulla scheda il nome del candidato premier. Una soluzione, per ora quindi accantonata, che comunque per Avs sarebbe illegittima: il premier viene indicato dal capo dello Stato e confermato dalle Camere, avverte Filiberto Zaratti, quindi «a meno che non si voglia illegittimamente cambiare la Carta attraverso una mera legge elettorale, le proposte delle forze politiche devono stare dentro l’ambito consentito dalla Costituzione». Si procede sugli altri aspetti, a partire dalle soluzioni per l’eliminazione dei collegi uninominali, in cui nell’attuale Rosatellum viene eletto un terzo dei parlamentari mentre i restanti se la giocano in piccoli collegi plurinominali proporzionali con brevi listini bloccati. Nel 2022 il centrodestra si à garantito un’ampia maggioranza vincendo la maggior parte degli uninominali perché il centrosinistra correva diviso. Un’ipotesi, si ragiona in ambienti della maggioranza, è allargare gli attuali collegi plurinominali inglobando i posti di quelli uninominali.

Verso le urne

In parallelo procedono i lavori per la preparazione della campagna in vista del referendum sulla giustizia. Nei giorni scorsi i rappresentanti della maggioranza si sono trovati nella sede di FdI, in una riunione che ha sollevato polemiche per la presenza della consigliera laica del Csm Isabella Bertolini. Un nuovo appuntamento è atteso a metà settimana e, secondo il Fatto quotidiano, per l'occasione è stata invitata un'altra consigliera laica, l’avvocata Claudia Eccher.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

natale 2025

Scatta la corsa al regalo, a Cagliari è già grande festa

Inizia il weekend lungo, folla nelle strade dello shopping:  «Finalmente un po’ di gioia in giro». Fiera, file e Pos in tilt  
Riccardo Spignesi
Il bilancio

Quartu, Milia ci ritenta: «Ancora in campo se il mio gruppo vorrà»

Il sindaco apre a nuove alleanze: «Ma con le regole di cinque anni fa» 
Federica Lai
Regione

Todde-Pd, il momento più difficile

Dal caso Egas al futuro incerto di Bartolazzi: la trattativa è a tutto campo 
Alessandra Carta
Sanità

San Gavino, slitta l’apertura del nuovo ospedale

La Asl: operativi entro il 2027. Dirottati sul cantiere i tre milioni del poliambulatorio di Sanluri 
Mariella Careddu
Colpo di fortuna

Babbo Natale passa in anticipo: 2 milioni con il “Gratta e vinci”

La sorte bacia una tabaccheria di Oschiri Caccia al fortunato acquirente: «È di qui» 
Andrea Busia
La storia

Il poeta della difesa: «I miei versi per la sarda mater»

Dopo aver calcato i campi di calcio, Sergio Atzeni e Mario Luzi gli hanno cambiato la vita: «Scrivo per capire» 
Giuseppe Deiana