21 agosto 2025 alle 00:20

Ad Atene l’Italia si mette alla prova con la Lettonia 

Ultime prove generali per l’Italbasket, che da questa sera sarà di scena al Torneo dell’Acropoli di Atene, una delle rassegne più longeve del basket europeo per Nazionali. Un test di alto livello che precede la partenza per Cipro, dove giovedì 28 agosto gli Azzurri debutteranno a Eurobasket contro la Grecia della superstar Nba Giannis Antetokounmpo.
Alle 19 nell’imponente cornice di Oaka, casa del Panathinaikos, la squadra di Gianmarco Pozzecco affronterà la Lettonia dell’italiano Luca Banchi, già battuta due settimane fa a Trieste (91-75). In quella circostanza si era distinto Marco Spissu, autore di 11 punti e di una fiammata decisiva nel terzo periodo che aveva spento le velleità di rimonta dei baltici. Il play sassarese, sempre più punto fermo nello scacchiere della Nazionale, è vicino a un traguardo significativo: con due punti, infatti, taglierà il traguardo dei 500 personali in maglia azzurra.

Gallinari in gruppo

Il gruppo, nel frattempo, ha salutato Tonut e Severini e accolto Danilo Gallinari, reduce dal titolo conquistato a Porto Rico con i Vaqueros de Bayamon. L’esperienza del “Gallo” rappresenta un innesto prezioso in una squadra che, nelle amichevoli disputate finora, ha sempre convinto superando Islanda, Senegal, Lettonia e Argentina. Segnali positivi che alimentano la fiducia e anche il sogno di ritrovare il podio dopo un digiuno lungo ben 22 anni.
Per Pozzecco sarà inoltre una tappa speciale: stasera festeggerà la sua panchina numero 50 in Nazionale, traguardo che raggiungerà anche Simone Fontecchio, miglior realizzatore azzurro nelle amichevoli con 18 punti di media.
Domani, sempre alle 19, nuovo test contro i padroni di casa della Grecia, rivale che gli azzurri ritroveranno subito nella gara d’esordio continentale.

Così Pozzecco

«Siamo contenti e curiosi di affrontare questo torneo di così alto livello», ha dichiarato Pozzecco alla vigilia della partenza per Atene, «sono le ultime due amichevoli prima dell’esordio e nessuna delle due sarà semplice. Abbiamo accolto Gallinari e in questi giorni ci stiamo allenando per completare il suo inserimento e quello di Thompson. Lettonia e Grecia saranno due sfide affascinanti e ci metteranno a dura prova».

