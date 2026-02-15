Ad Asti il Quartu non brinda 

In un match giocato proprio nel giorno di San Valentino, il Quartu non ha trovato l’amore… per i punti. Al PalaBrumar di Asti la capolista Orange Futsal ha imposto la propria legge vincendo 4-2 e confermando la leadership in classifica. La doppietta di Siddi ha provato a riaccendere il cuore dei rossoblù, ma la squadra isolana ha dovuto arrendersi alla forza dei piemontesi.

La sfida

La gara si apre con ritmi equilibrati: i locali cercano il predominio territoriale ma il Quartu non si lascia intimidire e prova a colpire in contropiede. Al 6’ è Sanna a servire un pallone perfetto a Siddi che insacca il vantaggio rossoblù. La gioia però dura poco: al 9’ Vitellaro ristabilisce la parità con un tiro preciso e solo un minuto più tardi Piazza firma il 2-1 punendo una difesa del Quartu ancora frastornata. Gli isolani provano a reagire ma i padroni di casa continuano a spingere. Sul finale del primo tempo Merlo pesca il jolly e porta l’Orange sul 3-1. Nel frattempo Cara si conferma uno dei migliori in campo fermando un pericoloso tiro dai 10 metri di Ghouati e salvando i suoi dall’ulteriore svantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa la musica non cambia: l’Orange Futsal mantiene il piede sull’acceleratore e si rende pericoloso con Ghouati e Vitellaro, mentre il Quartu prova a difendersi ma fatica a contenere gli attacchi dei piemontesi. Al 5’ Montauro finalizza una bella trama offensiva e firma il 4-1 chiudendo praticamente la gara. Gli isolani non si arrendono e, sfruttando il power-play, trovano il gol della speranza al 17’ con la seconda rete di Siddi, che accorcia le distanze e regala un brivido al pubblico sardo, ma un palo di Sanna negli ultimi secondi nega la rimonta e sancisce la vittoria dell’Orange Futsal.

In casa

San Valentino regala dunque dolori e rimpianti al Quartu: la squadra torna a casa con la consapevolezza di dover migliorare nella fase difensiva e nella gestione dei momenti chiave della partita. La prossima sfida sarà in casa contro l’Energy Saving Futsal, un’occasione preziosa per cercare punti fondamentali e ridare fiducia ai tifosi. La stagione resta impegnativa ma ogni partita rappresenta un’opportunità per mostrare carattere e orgoglio: il Quartu dovrà dimostrare di saper lottare fino alla fine per non vedere svanire i sogni playoff troppo presto.

