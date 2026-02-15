VaiOnline
Serie A2 maschile.
Ad Asti il Quartu non brinda 

Nel giorno di San Valentino capitola con la capolista Orange Futsal 

In un match giocato proprio nel giorno di San Valentino, il Quartu non ha trovato l’amore… per i punti. Al PalaBrumar di Asti la capolista Orange Futsal ha imposto la propria legge vincendo 4-2 e confermando la leadership in classifica. La doppietta di Siddi ha provato a riaccendere il cuore dei rossoblù, ma la squadra isolana ha dovuto arrendersi alla forza dei piemontesi.

La sfida

La gara si apre con ritmi equilibrati: i locali cercano il predominio territoriale ma il Quartu non si lascia intimidire e prova a colpire in contropiede. Al 6’ è Sanna a servire un pallone perfetto a Siddi che insacca il vantaggio rossoblù. La gioia però dura poco: al 9’ Vitellaro ristabilisce la parità con un tiro preciso e solo un minuto più tardi Piazza firma il 2-1 punendo una difesa del Quartu ancora frastornata. Gli isolani provano a reagire ma i padroni di casa continuano a spingere. Sul finale del primo tempo Merlo pesca il jolly e porta l’Orange sul 3-1. Nel frattempo Cara si conferma uno dei migliori in campo fermando un pericoloso tiro dai 10 metri di Ghouati e salvando i suoi dall’ulteriore svantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa la musica non cambia: l’Orange Futsal mantiene il piede sull’acceleratore e si rende pericoloso con Ghouati e Vitellaro, mentre il Quartu prova a difendersi ma fatica a contenere gli attacchi dei piemontesi. Al 5’ Montauro finalizza una bella trama offensiva e firma il 4-1 chiudendo praticamente la gara. Gli isolani non si arrendono e, sfruttando il power-play, trovano il gol della speranza al 17’ con la seconda rete di Siddi, che accorcia le distanze e regala un brivido al pubblico sardo, ma un palo di Sanna negli ultimi secondi nega la rimonta e sancisce la vittoria dell’Orange Futsal.

In casa

San Valentino regala dunque dolori e rimpianti al Quartu: la squadra torna a casa con la consapevolezza di dover migliorare nella fase difensiva e nella gestione dei momenti chiave della partita. La prossima sfida sarà in casa contro l’Energy Saving Futsal, un’occasione preziosa per cercare punti fondamentali e ridare fiducia ai tifosi. La stagione resta impegnativa ma ogni partita rappresenta un’opportunità per mostrare carattere e orgoglio: il Quartu dovrà dimostrare di saper lottare fino alla fine per non vedere svanire i sogni playoff troppo presto.

