Ad Assolo un giovane allevatore si oppone al deposito sulle sue terre:  «Non lascerò l’azienda di famiglia» 

«Da qui non me ne andrò». Giovanni Murru non si trattiene: l’azienda del nonno, del padre e ora sua non si tocca. Peccato che nei progetti relativi al comprensorio Assolo-Albagiara-Usellus ci sia anche la sua terra. Ad Assolo, poco più di 300 abitanti, una rinomata sorgente d’acqua potabile (Garusa) e un territorio su cui domina una collina che contribuisce a dare colori da cartolina al piccolo paese della Giara, l’allevamento del trentacinquenne ex presidente provinciale e ora dirigente di Coldiretti è nelle carte di un progetto della Sogin per tre quarti. «È ovvio che il pascolo, accanto al deposito di scorie, non sarebbe possibile», dice Murru. «Ma, da parte mia, la voglia di resistere è predominante».

Avete presentato le controdeduzioni?

«Scadevano ieri, le hanno fatte per i proprietari le associazioni dei Comuni e altre associazioni. Tempo addietro furono presentati degli studi secondo cui, per la presenza della gallina prataiola, l’impianto sarebbe stato incompatibile».

Vi è stata data qualche garanzia?

«Non abbiamo parlato con nessuno. Sappiamo che hanno studiato anche le nostre produzioni, che cosa facciamo, come lavoriamo».

Insomma, non vi è stata proposta neppure una compensazione?

«No».

Parliamo di un territorio ai piedi della Giara.

«Evidentemente fa gola per un deposito di scorie radioattive e non per altre attività. Io continuo a non crederci. Nelle aree non ci sono grossi vincoli, se non quello della gallina prataiola».

In che senso?

«Non mi immagino che nella mia azienda si possa realizzare una cosa del genere. La mattina, quando mi sveglio, i pensieri sono i sacrifici da affrontare nel presente, nel lavoro quotidiano».

Per il deposito unico ora si parla del Viterbese.

«Anche lì le popolazioni non lo vogliono. Alla fine tutti dovremo scendere a compromesso».

Che cosa significa ora fare l’allevatore in un centro di periferia?

«I costi incidono tanto quanto a Uras, faccio un esempio. Il problema per chi investe e abita in questi paesi è l’arretramento dello Stato: i servizi non ci sono più».

Colpa dello spopolamento?

«Strettamente legato allo spopolamento».

Aiuta però la sollevazione generale dei sardi.

«E infatti combatterò fino all’ultimo. Se per caso arrivassero non solo non cambierei lavoro ma, se costretto ad andarmene dalle terre di mio nonno e di mio padre, aprirei un’azienda di allevamento da un’altra parte».

Contro le scorie l’associazione No Iscorias organizza per giovedì 6 marzo, alle 10.30, una manifestazione a Cagliari davanti al Consiglio regionale.

