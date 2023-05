Ad Assisi le speranze dei giovani 

Assisi. Ascoltare e coinvolgere le giovani generazioni grazie anche a scuole e università, sempre più laboratori di pace: questo il messaggio lanciato dalla “Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità”, cui ieri hanno partecipato, come annunciato dagli organizzatori, circa 10mila persone. È la terza mar3cia dallo scoppio della guerra in Ucraina e la 27esima dal 1961, quando si svolse la prima, ideata da Aldo Capitini.

"Trasformiamo il futuro” era il tema scelto per questa edizione. Per questo sono stati chiamati a raccolta proprio i giovani, con migliaia di studenti e studentesse in cammino. E davanti al sacro convento di San Francesco - dove ha portato il suo saluto anche il custode, fra Marco Moroni - è stato firmato il Patto di Assisi, dedicato alla loro formazione e al loro protagonismo. Il patto è stato sottoscritto dai rettori della Rete delle università italiane per la pace, dai dirigenti scolastici della Rete nazionale delle scuole di pace e dai sindaci del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani.

L’Anpi e Bergonzoni

Un percorso di avvio per la ricostruzione di quel «patto educativo globale», sollecitato anche da papa Francesco, che nasce come invito a investire sui giovani «con programmi concreti e lungimiranti», come ha ricordato Flavio Lotti, coordinatore del Comitato promotore della Marcia. La manifestazione ha visto protagoniste 119 scuole da tutta Italia e 71 università. Presenti anche 150 enti locali e 280 realtà associative. C'erano anche, fra gli altri, Brunello Cucinelli, padre Enzo Fortunato e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

Non sono mancate le polemiche da parte di chi ha accusato i partecipanti di non essere invece in Emilia Romagna ad aiutare le persone colpite dall'alluvione. «Molti dei nostri amici non sono oggi con noi proprio perché stanno dando una mano agli alluvionati, mentre noi siamo qui a camminare per la pace, per risvegliare le coscienze», la replica di Flavio Lotti. Il presidente nazionale dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ha consegnato a una rappresentanza di giovani del servizio civile la bandiera della pace, mentre Alessandro Bergonzoni ha esortato i ragazzi a non fare passi indietro ma «solo passi in alto».