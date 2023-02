Cagliari 2

Inter 3

Cagliari (4-3-3) : Lolic, Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi (81’ Pintus), Carboni, Belloni (81’ Achour), Delpupo (55’ Conti), Masala (66’ Pulina), Konate, Griger (46’ Caddeo). All. Filippi.

Inter (4-3-3) : Calligaris, Dervishi, Kassama, Stabile, Pelamatti, Martin (85’ Gryger), Stankovic, Kamate (69’ Di Maggio), Owusu (85’ Biral), Esposito (88’ Stante), Curatolo (69’ Sarr). All. Chivu.

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila.

Reti: 14’, 41’, 80’ Esposito, 22’ Palomba, 29’ Veroli.

Il Cagliari Primavera viene sconfitto ad Assemini anche dall’Inter sotto gli occhi del ds Bonato, di Ranieri e dei giocatori della prima squadra. Presente anche l’ex capitano Conti. Nel match valido per la 19ª giornata, al 14’ arriva lo 0-1 per gli ospiti con Esposito di testa su assist di Stankovic. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Carboni Palomba sigla il pareggio, in seguito ad un’errore del portiere Calligaris, che non riesce a respingere il pallone. Sempre da corner arriva il vantaggio del Cagliari, grazie alla sponda di Zallu per Veroli. Sul finale della prima frazione di gioco, Esposito trova la doppietta con la rete del pareggio.

Nella ripresa a dieci minuti dal termine errore in uscita tra Lolic e Zallu, ne approfitta Esposito che segna il definitivo 2-3 e la propria tripletta personale. Al 82’ palo di testa colpito da Pulina. Cagliari che rimane a 27 punti in classifica, l’Inter sale a quota 25. Domenica la trasferta a Firenze contro la Fiorentina.

