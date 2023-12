Ad Assemini il 29 con Rosa Chemical  

Ad Assemini fine anno col botto a sorpresa. Ospite d’eccezione il rapper Rosa Chemical. Modello, artista di graffiti e cantautore, il venticinquenne piemontese sbarca in Sardegna venerdì 29 alle 21. Si prevede una piazza Sant’Andrea gremita per assistere alla performance del rapper e degli altri artisti.

Nome d’arte di Manuel Franco Rocati, ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Made in Italy”, classificandosi all’ottavo posto. Provocatorio e irriverente riuscirà a conquistare l’esigente pubblico asseminese? L’entusiasmo inizia a farsi sentire nonostante i più tradizionalisti storcano il naso. «Sta per concludersi l’anno - dichiara Maurizio Tunis, assessore al turismo - ma per Assemini è l’inizio dei grandi eventi». (Sara Saiu)

