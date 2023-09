Ad Assemini è il giorno delle scelte 

Cagliari-Udinese si avvicina e anche gli acciaccati sono pronti a ripartire. Ranieri, però, blinda le sue decisioni: «Formazione e modulo? Ancora non ho deciso», glissa durante la conferenza stampa. Prendendosi tutto il tempo a disposizione, sfruttando anche la rifinitura di questa mattina prima di scegliere la banda che dovrà cercare contro l'Udinese la prima vittoria stagionale al quarto tentativo.

Dubbio Petagna

Ieri mattina, ad Asseminello, si sono rivisti anche Nandez e Shomurodov, gli ultimi nazionali rientrati alla base. Se l'uzbeko era comunque candidato a un posto in panchina, El Leon è pronto, come sempre, a stringere i denti per partire dal primo minuto. Dove? Si vedrà. Come si vedrà se della partita sarà o meno Petagna. Che a Bologna, nel giorno del suo esordio, è stato costretto a uscire dopo 45' per un fastidio al polpaccio. Nessuna lesione, ma l'attaccante ha lavorato fino a ieri in personalizzato. «Parlerò con lui e con i medici, poi deciderò», sentenzia Sir Claudio. La sensazione è che, alla fine, Petagna possa entrare nella lista dei convocati per andare in panchina e, all'occorrenza, essere gettato nella mischia. E così salgono le quotazioni della coppia Pavoletti-Luvumbo. Il capitano, che si era fermato per un fastidio al flessore contro l'Inter, è pienamente recuperato e insegue la sua prima rete della stagione, mentre l'angolano vuole sfruttare il suo magic moment, culminato con la sua prima marcatura nel massimo campionato italiano.

Tre o quattro

Lì dietro Ranieri ha a disposizione tutta la batteria di centrali, con la sola eccezione di Capradossi, out. Soprattutto, il tecnico ha ora sotto mano i due rinforzi richiesti per tutto il mercato, il polacco Wieteska e il greco Hatzidiakos. Il primo ha subito fatto il suo esordio a Bologna e il secondo ha svolto la sua prima settimana di allenamenti ad Asseminello. Ranieri valuta una coppia inedita nel cuore della retroguardia, senza però scartare l'ipotesi di una difesa a tre, con i due nuovi ad affiancare Dossena.

L'ora di Prati

Mancosu corre verso la prima convocazione stagionale e contro i friulani potrebbe esserci anche la prima volta di Prati. Dopo aver giocato, e bene, con l'Under 21, il gioiellino prelevato dalla Spal ora spera nell'esordio in A. Ranieri lo tiene d'occhio: il Cagliari ha bisogno di un play, visto che Makoumbou e Sulemana sono tra i principali recuperatori di palla in Italia, ma difettano nella giocata in verticale. «Arriverà il suo momento», continua a ripetere il tecnico parlando di Prati. Che quel momento sia finalmente arrivato?

