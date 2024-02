Ad Asseminello si rivede Shomurodov 

Anche il sorriso di Shomurodov, che accarezza il pallone, è un segnale di speranza ad Asseminello dove il Cagliari sta preparando la sfida col Napoli, in programma domenica alle 15 alla Domus (arbitra Pairetto). L’uzbeko ha ripreso ad allenarsi dopo il lungo stop, anche se si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato per provare poi a forzare, magari già all’inizio della settimana prossima. Anche per lui, tuttavia, è iniziato il conto alla rovescia.

Il punto

Leggermente più avanti Oristanio, che spera addirittura in una convocazione per domenica, comunque difficile al momento. Anche lui si sta allenando a parte e sta svolgendo un percorso graduale per trovare una condizione atletica quanto meno accettabile e rimettersi al più presto al passo dei compagni. Il suo recupero è considerato fondamentale e non è esclusa, a questo punto, la sua presenza nello scontro diretto di Empoli di domenica 3 marzo. Allenamento personalizzato, ieri, anche per Sulemana. Ancora infortunati, invece, Mancosu e Hatzidiakos.

La preparazione al “Crai Sport Center” proseguira oggi con un allenamento al mattino . Sempre al risveglio, domani, la rifinitura attraverso la quale il tecnico Ranieri scioglierà le riserve sull’undici anti-Napoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA