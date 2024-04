Ad Arzachena torna il Camp per giovani calciatori  

È il “corso” estivo più longevo d'Italia, con tecnici e ospiti di alto livello. Sta arrivando la 22ª edizione del Camp Calcio Arzachena Porto Cervo, con due settimane (16-22 e 23-29 giugno) per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Diretto da Andrea Castricato, prevederà due sedute da 80 minuti al giorno (mattina e pomeriggio) con allenatori qualificati visti in Serie A nelle ultime due stagioni e uno speciale-portieri con Andrea Pansera. «È una vacanza-ritiro sportivo: si lavora su tecnica e tattica in campo e si socializza con gli altri partecipanti provenienti da tutta Italia», sottolinea Pasquale Cossu, ideatore del Camp e amministratore di Costa Eventi, la società che lo organizza. «Sono orgoglioso dell'iniziativa e ringrazio il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda: ogni anno, senza voli pindarici, manteniamo grande qualità e i tecnici mettono tutta la loro professionalità». In 21 anni ha avuto 2.700 ragazzi e ospiti come Mancini e Semplici, attesi anche quest'anno. Sarà a numero chiuso (80 partecipanti a settimana) con Day Camp senza pernottamento o Full Camp domenica-sabato.

Il torneo

L’ultimo “colpo” di Cossu è stata la prima Conti Football Cup per i Pulcini, organizzata con l'Athlos Events di Torino dal 12 al 14 aprile nel centro Conti Sport City di Anzio, della famiglia di Bruno e Daniele Conti. Ha vinto la Juventus, con 12 società fra cui Inter, Lazio e Roma. «L'anno prossimo potremmo anche fare una fase in Sardegna, i tornei saranno tanti ma ci terremmo a organizzarne uno nell’Isola», conclude Cossu.

RIPRODUZIONE RISERVATA