Ad Arezzo una sfida verità 

Sassari. La Torres vuole il 10. Il decimo risultato utile di fila. Non solo: vuole anche “vendicare” la sconfitta dell’andata subita al “Vanni Sanna” per 2-0 e dimostrare che può giocarsela sino alla fine per la migliore posizione possibile nella corsa verso la Serie B. Oggi ad Arezzo (inizio alle 15) la squadra sassarese vuole tornare al successo dopo il pareggio interno col Gubbio. Il primo posto è ancora raggiungibile, ma solo coi successi si può sperare di avvicinare la capolista Virtus Entella o almeno superare la Ternana (seconda). La Vis Pesaro ieri ha pareggiato in casa col Sestri Levante ed è rimasta quarta.

Sarà una gara ostica, sia per la rapidità nelle ripartenze dei toscani sia per il modulo, qualora venga confermato il 4-2-3-1 utilizzato dal nuovo coach Bucchi. L’ex Cagliari (giocatore) e Torres (allenatore), dopo la sconfitta con la Ternana tiene a debuttare in casa con una bella prestazione e un risultato che giustifichi le ambizioni da playoff della sua formazione. Si prospetta un match dai ritmi elevati e di grande intensità.

La sfida tattica

Contro una squadra veloce, e in caso di tre trequartisti dietro il centravanti, le soluzioni possibili sono due: tre centrocampisti, uno dei quali davanti alla difesa che eviti l’inferiorità numerica al terzetto della retroguardia; una maggiore attenzione in copertura agli esterni di centrocampo. Di sicuro non sarà schierato il doppio centravanti. Fischnaller potrebbe avere come spalle Varela e Zamparo, oppure Mastinu come trequartista dietro l’altoatesino e Zamparo.

Il recupero dell’esterno desto Zecca (più offensivo rispetto a Zambataro) permette di dare pericolosità in avanti anche solo con due punte. La possibilità di inserire Carboni nella ripresa dà un’ulteriore variazione ai temi tattici, anche perché il giocatore sassarese acquistato a titolo definitivo dal Cagliari possiede un buon tiro da fuori e buona visione di gioco. Dietro è probabile il ritorno di Mercadante, anche se diffidato, come Antonelli. In teoria il cartellino giallo che fa scattare la squalifica è ammortizzabile, dato che il big match sul campo della Ternana è tra due turni.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre; Mastinu; Fischnaller, Zamparo. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA