Ad Arezzo 300 tifosi in aiuto della Torres 

sassari. L’ultima gara del campionato, quella che vale la salvezza diretta, è iniziata già ieri mattina, quando alcune centinaia di ultras hanno animato la tribuna coperta del “Vanni Sanna” per incitare la squadra durante l’allenamento di rifinitura. E questo pomeriggio ad Arezzo (inizio alle 14,30) saranno almeno trecento i supporters rossoblù pronti a far sentire la voce in uno stadio che ha intenzione di festeggiare l’approdo in Serie B della formazione toscana.

Obiettivi

La vittoria serve a entrambe le squadre. All’Arezzo perché così resta davanti all’Ascoli sfruttando il vantaggio negli scontri diretti. A Mastinu e compagni perché nel caso chiuderebbero almeno al quartultimo posto e quindi non disputerebbero i playout col Pontedera, già retrocesso per avere dalla quartultima un distacco superiore agli 8 punti previsti. Naturalmente la Torres resta in C senza spareggi anche qualora la Sambenedettese non vada oltre il pareggio sul campo della Vis Pesaro. In quel caso il +2 di vantaggio scenderebbe a +1 e quindi i rossoblù ammortizzerebbero anche una sconfitta. Bisogna ricordare infatti che l’arrivo a pari merito favorisce i marchigiani per la loro migliore differenza reti negli scontri diretti con la Torres.

Differenze

Se si guardano i numeri complessivi, non c’è confronto. L’Arezzo ha 77 punti in classifica con 61 gol realizzati (secondo attacco dopo l’Ascoli) contro i 37 punti della Torres andata a segno solo 31 volte. Ma se si prendono in esame le ultime 10 partite, ecco che le differenze sono davvero sottili: 18 punti dei toscani contro 15 dei rossoblù. La capolista ha vinto 5 partite perdendone 2, la squadra di Greco ha vinto 3 gare subendo soltanto una sconfitta e dei sei pareggi la metà sono per 0-0, a dimostrazione della buona tenuta difensiva. Nel confronto con l’Ascoli: l’Arezzo ha perso 2-1, mentre la Torres è riuscita addirittura a pareggiare fuori casa 2-2.

Ripresa e rigori

Le due caratteristiche che spiccano nell’Arezzo sono la capacità di andare in gol dopo l’intervallo, con ben 42 reti sulle 62 totali, e la precisione dal dischetto, 11 centri su 11, un penalty in una partita su tre. D’altro canto, se la formazione toscana segna molto nella ripresa subisce tanto nel primo tempo, dove ha incassato ben 17 gol sui 23 totali.

Le scelte di Greco

In difesa manca ancora l’infortunato Nunziatini, quindi sarà confermato Zanandrea anche se rientra dalla squalifica Idda. A centrocampo non ci sarà Giorico perché squalificato per somma di ammonizioni e Brentan sembra in vantaggio su Masala per sostituirlo. Se sulla fascia destra giocasse da subito Zecca, allora Sala sarà avanzato sulla trequarti insieme a Di Stefano, con Sorrentino più avanti. Un triangolo offensivo molto rapido che nelle ripartenze e accelerazioni può far male alla retroguardia a quattro dei padroni di casa.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Zanandrea; Zecca, Brentan (Masala), Giorico, Zambataro; Sala, Di Stefano; Sorrentino.

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