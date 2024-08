Ad Arbatax si balla tutta la notte Sul palco una parata di stelle 

Capo Plaza dice che ne è valsa la pena. Le sue parole fanno vibrare il piazzale Rocce Rosse, durante la seconda serata dell’Arabax festival. Perché “Ne è valsa la pena” è uno dei successi (condiviso con Ghali) del rapper cresciuto nelle case popolari di Salerno e partito in treno per Milano con un biglietto di sola andata per affermarsi nella scena musicale. Di lui dicono che sia uno degli idoli del genere trap. È mezzanotte e mezza. I ragazzini impazziscono quando sale sul palco.

Le storie da ballare

Brillano le stelle, su Arbatax. I ritmi scanditi riscaldano l’entusiasmo. Si dice, per l’appunto, che la trap sia la musica dei giovanissimi, ma a Capo Plaza, pseudonimo di Luca D’Orso, 26 anni, si sono avvicinati anche tanti ragazzi che la maggiore età l’hanno passata ormai da tempo. I suoi testi parlano di riscatto, sembrano voler dire «Hey, non ci credevate, ma io ce l’ho fatta». È questo il messaggio che il rapper salernitano vuole lasciare ai suoi coetanei (e non): un invito a credere in sé stessi e nei propri obiettivi senza farsi fermare da niente e nessuno. L’artista multiplatino con 61 dischi di platino e 30 oro e importanti collaborazioni internazionali, mostra una certa maturità e parla di paura, di gloria, cercando un mondo nuovo. Scarrella quasi tutto l’album Ferite, che altro non è che il racconto dei suoi ultimi due anni di carriera.

Tutti “10”

Drillionaire è l’idolo dei ragazzini con zainetto sulle spalle, sbarbati e con i capelli ingellati. Lui, che è stato calciatore professionista arrivando in Serie B, ha scelto la musica mettendo il calcio in soffitta quando aveva 25 anni. Ora che ne ha 30 canta e diverte. Lo fa anche ad Arbatax dove rilancia le hit del suo primo album, “10”.

Sound trascinante

Le sue collaborazioni hanno firme da 90: Mahmood, Anna, Tedua, Tony Boy e Annalisa. “10” ha un valore simbolico: è il numero sulla maglietta del fantasista della squadra di calcio, che si occupa dell’architettura di gioco, un ruolo che Drillionaire ha conosciuto in campo e che ha portato nel suo lavoro nella musica. L’apice della sua esibizione è a mezzanotte quando canta Bon Ton, ma il suo concerto è un sound dalle combinazioni imprevedibili. Il pubblico ringrazia e lo acclama. Al registro della seconda serata timbrano anche Tugu, Giocondo, Zona Trap, Night Skinny, Mamacita, Gaiaz, Pierluigi Lai (che sigilla la serata), Jm Golden & Zayx e Sandro Murru, affermato dj cagliaritano che con il suo format esportato nelle piazze dell’Isola infiamma platee intergenerazionali.

Il nome di casa

Lui, che negli anni Novanta è stato il dj resident del Gazebo di Lotzorai, da queste parti è volto conosciuto. Ballano genitori e figli. La musica è quella di sempre, il suo marchio di produzione: hit degli anni Ottanta e Novanta, con incursioni nell’attualità per coinvolgere anche i più piccoli. Si balla sino a notte fonda, in attesa della parata di oggi. All’Arabax arrivano, tra gli altri, Gabry Ponte, Fred de Palma, Dargen e Clara.

