Ad Antonello Collandachise va il Premio Tacita Muta 

Ancora un importante riconoscimento e un prestigioso premio per Antonello Collandachise, scrittore, poeta/cantautore in lingua minoritaria catalana, che alla Camera dei deputati sala del Cenacolo ha ricevuto il Premio internazionale Tacita Muta, arrivato alla sua quinta edizione.

La giuria, composta in questa edizione da Neria De Giovanni, Pierfranco Bruni, Eva Eckkrammer, Antonio Maria Masia , Valentina Piredda ha deciso che l’ambito premio andasse all’ex preside e professore di Alghero Antonello Colledanchise per essersi distinto negli anni della sua carriera di scrittore e compositore a difendere e portare a conoscenza la tradizione e la canzone popolare in lingua catalano algherese. Per quanto riguarda il percorso artistico e letterario di Antonello Colledanchise c’è da sottolineare che il musicista cantastorie scrive canzoni da quando ha iniziato a parlare. «Davanti a me c’era una tradizione algherese – ha spiegato- fatta soprattutto di allegre stornellate, ma anche una tradizione importante ormai dimenticata». (g. f.)

